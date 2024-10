La hausse des prix de l'aluminium fait grimper le cours de l'action Alcoa 📈

Alcoa Corporation (AA.US) gagne plus de 8% aujourd'hui, grĂące Ă une tendance au renforcement des prix de l'aluminium, ainsi qu'Ă l'annonce d'un accord de vente de sa participation dans Ma'aden Joint Ventures pour 1,1 milliard de dollars. Alcoa Corporation est l'un des plus grands producteurs de produits en aluminium aux États-Unis. L'entreprise opĂšre dans deux segments : Aluminium et Alumine, qui comprend l'exploitation miniĂšre, l'affinage, la fusion, la fabrication de produits et le recyclage des mĂ©taux. Elle est prĂ©sente dans neuf pays sur six continents. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Selon les mĂ©dias, un accident s'est produit dans une raffinerie d'alumine appartenant Ă Vedanta. L'accident s'est produit en raison de conditions mĂ©tĂ©orologiques et de pression extrĂȘmes dans le bassin versant d'un barrage de l'usine de Lanjigarh en Inde, provoquant le dĂ©versement d'un Ă©tang de boue rouge, un sous-produit du processus de raffinage de l'aluminium, sur les terres agricoles avoisinantes. La raffinerie de Vedanta approvisionne deux fonderies produisant de l'aluminium, et ces problĂšmes crĂ©ent donc une pression sur l'offre du mĂ©tal, qui gagne plus de 1,6 % aujourd'hui. Les contrats d'ALUMINIUM gagnent plus de 1,6% en raison des inquiĂ©tudes concernant la pĂ©nurie d'approvisionnement. Source : xStation L'augmentation du prix des matiĂšres premiĂšres s'accompagne d'une hausse du cours de l'action Alcoa. En outre, la sociĂ©tĂ© a annoncĂ© dimanche un accord de vente d'une participation de 25,1 % dans Ma'aden Joint Ventures. La transaction est Ă©valuĂ©e Ă 1,1 milliard de dollars, dont 150 millions de dollars en espĂšces pour Alcoa, le reste Ă©tant constituĂ© d'actions de Ma'aden, l'autre partie Ă l'accord. L'entreprise a dĂ©clarĂ© avoir Ă©valuĂ© le 30 juin l'ensemble de l'entreprise commune Ma'aden Ă 545 millions de dollars. La transaction simplifie le portefeuille actuel de la sociĂ©tĂ© et les liquiditĂ©s supplĂ©mentaires renforceront la liquiditĂ© de la sociĂ©tĂ©. Dans le cadre d'un partenariat plus large avec Ma'aden, Alcoa prĂ©voit d'Ă©tendre ses activitĂ©s miniĂšres en Arabie Saoudite. Au cours du dernier trimestre, l'entreprise a enregistrĂ© un rĂ©sultat net positif pour la premiĂšre fois depuis 2022. En outre, le chiffre d'affaires de l'entreprise a dĂ©passĂ© les attentes pour atteindre 2,905 milliards de dollars, brisant ainsi une tendance nĂ©gative au niveau des ventes qui durait depuis sept trimestres. Graphique d'Alcoa (AA.US) (1D) Le cours de l'action de la sociĂ©tĂ© est dans une trĂšs forte tendance haussiĂšre depuis une semaine. Sur le graphique, on peut voir la formation d'un double fond, ce qui implique une fourchette thĂ©orique de hausse autour de $44.9. C'est Ă©galement le niveau des pics de 2024. Si la rupture des moyennes mobiles exponentielles (EMA50 et EMA100 - les lignes bleu foncĂ© et bleu clair sur le graphique, respectivement) persiste au cours des prochaines sĂ©ances, les investisseurs devraient considĂ©rer les niveaux de 37 $ et 42 $ comme des rĂ©sistances sur la voie de la rĂ©alisation de la fourchette de la formation. Source: xStation

