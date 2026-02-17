La livre sterling recule en raison de la hausse du chômage au Royaume-Uni.

Royaume-Uni – Données sur le marché du travail pour décembre : Taux de chômage : réel 5,2 %, prévisionnel 5,2 %, précédent 5,1 %

Indice des salaires moyens : réel 4,2 %, prévisionnel 4,2 %, précédent 4,5 %

Indice des salaires moyens + primes : réel 4,2 %, prévisionnel 4,6 %, précédent 4,6 %

Variation de l'emploi 3M/3M : réel 52K, précédent 82K Le marché du travail britannique continue de ralentir, avec un taux de chômage qui grimpe à 5,2 % et un nombre d'employés salariés en baisse de 134 000 en glissement annuel en janvier 2026 (estimations préliminaires). Alors que le taux d'emploi a chuté à 75,0 %, les postes vacants sont restés stagnants à 726 000. Le ralentissement des pressions salariales est évident, la croissance annuelle des salaires atteignant 4,2 %, ce qui laisse une augmentation réelle modeste de 0,5 %. Malgré la résilience des salaires dans le secteur public, la baisse générale des effectifs et l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi (1,691 million) signalent une tendance à la baisse. Ce refroidissement fondamental a entraîné une baisse du GBPUSD sous le niveau de support clé de 1,36000, les marchés anticipant des perspectives économiques plus prudentes et un assouplissement potentiel de la Banque d'Angleterre. Source: xStation5

