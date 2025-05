L'action du mois : que se passe-t-il chez Repsol ?

Les actions Repsol ont chuté de près de 30 % au cours de l'année dernière, principalement en raison de la forte baisse des prix du pétrole brut. Cependant, plusieurs tendances pourraient faire remonter les prix du pétrole à moyen terme. La stratégie de Repsol ne convainc toutefois pas certains acteurs du marché. Que peut-on attendre de Repsol ?

Le pétrole reste le roi de l'énergie

Contrairement à l'idée reçue, la réalité est que le pétrole reste la principale source d'énergie dans le monde, représentant plus de 30 % de la consommation mondiale d'énergie, suivi par le charbon. En effet, la consommation mondiale de pétrole a augmenté de 1,9 % par an entre 1965 et 2023, même s'il est vrai que cette croissance a ralenti pour atteindre 0,95 % par an depuis 2013. Toutefois, l'importance relative du pétrole diminue, avec une croissance plus forte d'autres sources d'énergie telles que les énergies renouvelables. Quoi qu'il en soit, il reste fondamental pour notre économie et le restera dans les années à venir.

À tel point que la demande énergétique continuera d'augmenter à un rythme soutenu sur des continents tels que l'Amérique du Sud et l'Asie, en raison de l'amélioration des conditions de vie et de la hausse générale de la consommation d'énergie. Pour citer quelques exemples concrets, la Chine et l'Inde ont augmenté leur consommation d'énergie de 5,6 % et 3,4 % par an depuis 2000. Plus précisément, la consommation d'énergie primaire par habitant s'élève à 33 267 kW en Chine, contre seulement 7 586 kW en Inde, un écart qui devrait se réduire considérablement dans les années à venir.

Prévisions concernant le prix du pétrole

À court terme, les prix du pétrole brut devraient rester inférieurs à 70 dollars le baril, ce qui devrait entraîner une réduction des investissements des entreprises du secteur. En effet, celles dont le prix de revient est le plus bas seront les gagnantes à l'avenir, une fois que la concurrence se sera apaisée. Dans le cas de Repsol, ce prix de revient est proche de 50 dollars le baril, ce qui lui permettrait d'être rentable même à ces prix.

Le modèle d'entreprise de Repsol

Le modèle d'entreprise de Repsol peut être résumé dans les segments suivants :

1. Exploration et production : comprend la partie amont (9,1 % du chiffre d'affaires)

2. Industrie : comprend les activités de raffinage du pétrole, de pétrochimie et de trading (57,2 % du chiffre d'affaires)

3. Clientèle : ce segment comprend les stations-service, la commercialisation de carburants pétroliers tels que l'essence et le kérosène aviation, ainsi que la vente d'électricité et de gaz. Il s'agit de la branche commerciale de Repsol (32,9 % du chiffre d'affaires).

4. Production à faible émission de carbone : ce segment comprend la production d'électricité à partir de sources renouvelables et le cycle combiné (0,8 % du chiffre d'affaires).

Nous constatons toutefois que Repsol accorde une très grande importance à la production d'énergie à faible émission de carbone, même si les rendements restent faibles. Nous ne comprenons pas tout à fait l'engagement en faveur des énergies renouvelables, étant donné que le secteur connaît un afflux important de capitaux, ce qui entraîne généralement une baisse de la rentabilité.

Cela se traduit également par une baisse de sa production d'hydrocarbures qui, conjuguée à la chute des prix de ces matières premières, entraîne une diminution de ses revenus.

Évaluation des actions Repsol

Les résultats du premier trimestre 2025 de Repsol ont confirmé la faiblesse attendue suite à la chute des prix du pétrole. En effet, son chiffre d'affaires a reculé de 4,7 %, tandis que son EBITDA a chuté de 26 % en raison de l'effet de levier opérationnel.

Nous avons donc élaboré deux scénarios pour calculer le prix cible de ses actions. Le premier se concentre sur 2025, tandis que le second estime des chiffres normalisés.

Le prix cible de l'action Repsol a été calculé à partir d'un multiple EV/EBITDA, et bien que nous n'ayons pas de potentiel pour 2025, il existe à des niveaux normalisés. Sa marge de sécurité est faible, mais l'action doit être surveillée de près en cas de flambée des prix du gaz naturel ou du pétrole.