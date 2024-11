Le bitcoin bat à nouveau des records 🗽Trump réalisera-t-il le rêve américain du bitcoin ?

L'année 2024 est celle du bitcoin, et l'intérêt des investisseurs pour la plus importante des crypto-monnaies est de nouveau en hausse, à mesure que son prix augmente. Au printemps, le bitcoin a « atteint » de nouveaux sommets historiques, à près de 74 000 dollars. Aujourd'hui, après les baisses considérables et l'incertitude de l'été, il s'est à nouveau approché de valeurs record « à la veille » de l'élection présidentielle américaine, dont le résultat sera connu dans la nuit du 5 au 6 novembre.

La sympathie que le marché des crypto-monnaies éprouve pour Donald Trump, qui est en tête des sondages dans la course à la présidence, alimente le marché haussier de cette année. Ce n'est pas surprenant, puisque Trump lui-même a l'intention de créer sa propre blockchain « empire familial », World Liberty Financial. Par conséquent, le bitcoin semble être à la merci du résultat des élections américaines. Les crypto-monnaies seront-elles confrontées à une véritable « révolution » en cas de victoire de Donald Trump ? Ou bien le marché s'est-il sur-optimisé autour du « Trump Trade » ?

Â

Le bitcoin est très sensible au changement de dynamique valorisé par la probabilité de victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. En raison de l'augmentation des chances de Harris, le prix a chuté depuis la seconde moitié de la semaine dernière, passant d'environ 73 500 dollars à 68 000 dollars aujourd'hui. Source : XTB Research, Bloomberg Research

Les fonds ETF ne suffisent pas ?

Le premier semestre de l'année pour le bitcoin a été marqué par les débuts et la spéculation autour de l'impact des ETF et de la quatrième réduction de moitié. Les fonds négociés en bourse ont accumulé régulièrement des BTC et ont vendu relativement peu de réserves, compte tenu de la correction de près de 30% du Bitcoin par rapport à ses plus hauts, en août Le second semestre s'est écoulé au rythme de l'élection présidentielle américaine. Le marché aime simplifier certaines choses et, dans ce cas, voit Kamala Harris comme une partisane de la finance traditionnelle, dont l'administration démocrate ne sera pas particulièrement intéressée à soutenir le bitcoin avec des programmes supplémentaires ou des concessions pour les sociétés de crypto-monnaies.

Toutefois, ce pessimisme semble être une simplification excessive. Après tout, c'est sous les Démocrates que les ETF créés par des géants tels que BlackRock et Fidelity ont été autorisés à être échangés. En fin de compte, il n'est donc pas du tout évident que Harris et les démocrates soient particulièrement opposés au bitcoin. Néanmoins, le marché considère les Républicains et Trump comme le groupe qui peut dissoudre le paquet cadeau pour Bitcoin et apporter un souffle nouveau à l'industrie, en la « consolidant » sous le drapeau américain.

Â

Â

Le lancement des ETF aux États-Unis, en janvier de cette année, a entraîné des entrées nettes de plus de 23,6 milliards de dollars dans le bitcoin. C'est environ 15 % de plus que les entrées nettes dans l'ETF SPDR « phare » du S&P 500. XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Le « rêve américain » du bitcoin

Il n'est pas surprenant qu'une situation dans laquelle un (possible) futur président des États-Unis sera lié au marché des crypto-monnaies par intérêt personnel plaise aux partisans du bitcoin. Après tout, les débuts des ETF ne sont plus qu'une histoire, et les investisseurs en veulent toujours plus. Il s'avère qu'il y a de quoi se battre, car le programme de soutien « agressif » du bitcoin implique que les États-Unis eux-mêmes l'achètent... Et rien n'indique que Trump soit opposé à cette idée.

Certes, l'intérêt pour le token WLFI, associé à World Liberty Financial et à la famille de Trump, s'est avéré plus faible (le projet a réduit son objectif de financement de 90%, passant de 300 millions de dollars prévus au départ à 30 millions de dollars aujourd'hui), mais le fait même que Trump ait clairement identifié la blockchain comme une alternative aux banques traditionnelles et aux institutions qui ont commencé à abuser de leur pouvoir met le marché du BTC dans l'ambiance de la fête (Satoshi's vision rewind).

Selon Axios, le monde a déjà utilisé environ 44 milliards de dollars pour garantir des prêts décentralisés (De-Fi). Dans le contexte du secteur bancaire, il s'agit encore d'une somme infime. Trump cherche ici ses opportunités commerciales et a également exprimé son soutien au bitcoin lors d'un discours enflammé en juin, lorsqu'il a promis que, sous son règne, les États-Unis ne vendraient aucun des quelque 210 000 BTC qu'ils détiennent (environ 1 % de tous les BTC). M. Trump a également critiqué les États-Unis pour avoir cédé une partie de leurs réserves de BTC.

Les premières mesures sérieuses de soutien au bitcoin ont déjà été prises. La républicaine Cynthia Lummis a présenté un projet de loi suggérant la création d'une réserve stratégique nationale de bitcoins, le « Boosting Innovation, Technology and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide (BITCOIN) Act » (loi visant à stimuler l'innovation, la technologie et la compétitivité par des investissements optimisés à l'échelle nationale). La création d'une réserve de BTC permettrait de stabiliser le déficit américain, qui croît de manière exponentielle et a déjà atteint près de 36 000 milliards de dollars.

En vertu de cette nouvelle loi, les États-Unis viseraient à accumuler 5 % de l'offre totale de bitcoins visée, soit environ 1 million de BTC. Les outils permettant d'atteindre cet objectif sont déjà disponibles sous la forme d'ETF. Les achats s'étaleraient sur 5 ans, avec un objectif de 200 000 BTC accumulés chaque année. Si nous ajoutons à ce puzzle l'aspect de la réduction de moitié (diminution de l'offre tous les 4 ans) et les achats du marché par le biais des ETF, il n' est pas difficile de deviner que le marché espère que Trump accélérera le choc de l'offre à long terme.

Â



Après un moment de faiblesse, suite au « halving » (limitation de l'offre de nouveaux BTC et des rĂ©compenses des mineurs de moitiĂ© tous les quatre ans environ), le bitcoin montre Ă nouveau une certaine ressemblance avec les sommets historiques du « halving », entamant une hausse cyclique au dĂ©but du quatrième trimestre de l'annĂ©e. Source : XTB Research, BloombergÂ

En résumé

Le marché n'a probablement pas tort de croire que l'élection de Trump pourrait aider à « résoudre le sac de nouveaux cadeaux » pour l'industrie des crypto-monnaies. À ce stade, il est difficile de quantifier les avantages au-delà de la consolidation de la position du bitcoin lui-même. Rappelons qu'en 2016, Trump a remporté l'élection, alors que les sondages lui donnaient à peine 15 % de chances face à Hillary Clinton. Cette fois-ci, les marchés pourraient donc avoir tort de sous-estimer Harris.

Au moins à court terme, le sort du bitcoin dépendra du résultat de l'élection. Mais une victoire des démocrates sera-t-elle perçue comme un coup dur pour le secteur ? Pas nécessairement. Après tout, c'est sous l'administration du démocrate Joe Biden que le bitcoin a atteint de nouveaux sommets historiques et est passé d'environ 4 000 dollars en mars 2020 à près de 70 000 dollars aujourd'hui.

Qui plus est, le « Trump Trade » consiste à renforcer le dollar, à consolider l'inflation et à augmenter les rendements (protectionnisme). Historiquement, la toile de fond macro n'a pas été particulièrement favorable au bitcoin. L'arrivée des rendements à 10 ans à la barrière magique des 5% peut suggérer des changements significatifs dans le positionnement des grands spéculateurs et des institutions (règle dite de Niederhoffer). Rappelons également que Trump ne gouvernera pas de manière « indivisible » ; au Congrès, les Républicains continueront d'être en concurrence avec les Démocrates.

Pour l'heure, nous savons une chose. Le bitcoin a pris goût à Donald Trump, et les républicains, avec son aide, peuvent créer un cadre juridique qui favorisera non seulement le bitcoin, mais aussi l'adoption de la technologie blockchain et d'autres crypto-monnaies plus petites. Si Harris remporte l'élection, une correction temporaire pourrait être inévitable.

Graphique du bitcoin (intervalle quotidien)

En observant le graphique quotidien du cours du BTC, nous constatons que le cours a quitté le canal de prix baissier à moyen terme (mars - octobre) après de nombreuses tentatives infructueuses (cercles rouges sur les sommets des bougies). Actuellement, il teste à nouveau la limite supérieure du canal de prix mentionné, à 68 000 $ comme support. Le prix a défendu trois fois le niveau de retracement de 38,2 Fibonacci de la vague haussière de janvier 2024 près de 50 000 $, ainsi que l'EMA-200 (ligne rouge).

Depuis les creux locaux d'août, le bitcoin a augmenté de près de 20%, et sa capitalisation atteint à nouveau 1,36 trillion de dollars, la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies étant de 2,2 trillions de dollars. Une rupture au-dessus du canal de prix est une confirmation potentielle de la formation d'un drapeau haussier, et si une autre impulsion à la hausse est déclenchée, un test de la zone autour de 78k-$80k est possible.

Dans le cas d'une victoire de Kamala Harris, une impulsion Ă la baisse pourrait conduire Ă un test des $64k oĂą il y a un support significatif entre le niveau STHRP on-chain et le retracement Fibo 23,6 Ă $62k.

Libellé en euros, le bitcoin a atteint un nouvel ATH en octobre, au-dessus de 68 000 €. Le bitcoin a progressé de plus de 55 % depuis le 1er janvier 2024, alors que le Nasdaq 100, qui atteint des sommets historiques, a gagné 21 % et l'or 27 %.

Source: xStation5

Eryk Szmyd Financial Markets Analyst at XTB