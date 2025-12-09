Les contrats à terme sur le blé (WHEAT) au CBOT de Chicago reculent d’environ 1 % aujourd’hui, avant la publication des nouvelles prévisions d’offre, de demande et de stocks de fin de campagne dans le rapport USDA WASDE, prévue à 18h00 (CET). Les prix du blé continuent de subir la pression des exportations russes à bas prix, la réduction de la taxe à l’exportation à zéro s’étant traduite par des valeurs FOB encore plus faibles. Cette mesure visait probablement à permettre aux exportateurs russes de faire baisser davantage les prix et de décrocher des contrats sur les marchés du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie. Il est également à noter que Javier Milei, en Argentine, a décidé de réduire les taxes à l’exportation sur le blé, introduisant ainsi un nouvel acteur particulièrement compétitif sur le marché agricole mondial. Chiffres WASDE attendus Source: Bloomberg Finance L.P. Faits marquants Le blé de la région de la mer Noire reste la principale référence pour la formation des prix mondiaux. Le blé russe à 12,5 % de protéines continue de surpasser le blé ukrainien à 11,5 %, les deux origines se négociant dans une fourchette étroite, mais avec un avantage de prix nettement en faveur de la Russie.

Les baisses observées sur les contrats à terme SRW Chicago et HRW Kansas (échéance mars) reflètent un marché sans catalyseur clair et toujours sous pression en raison de l’offre mondiale abondante, principalement en provenance de Russie.

Le blé meunier français s’est de nouveau affaibli, illustrant la faiblesse de la demande européenne et les difficultés persistantes à l’exportation face à l’agressivité tarifaire de la mer Noire.

La demande en Asie du Sud-Est commence à se redresser, des acheteurs privés aux Philippines ayant apparemment acquis plusieurs cargaisons de blé fourrager. Le bassin du Pacifique continue d’absorber l’offre malgré la volatilité des marchés du fret.

En Australie, les prix APW et ASW se sont raffermis sous l’effet de l’appréciation du dollar australien.

Les offres d’exportation russes pour des chargements de janvier-février restent extrêmement compétitives, à 229–233 USD/t FOB, et la réduction de la taxe à l’exportation à zéro renforce encore le rôle de la Russie en tant que « faiseur de marché » mondial.

Dans la région de la mer Noire de l’UE (par exemple, Constanța), les prix restent stables, mais la liquidité est extrêmement faible.

Les primes protéiques en Europe (France, Allemagne, Pologne, pays baltes) demeurent presque inchangées, reflétant un marché physique calme sans pression haussière sur les blés de qualité supérieure. Les primes à l’exportation dans le Golfe américain restent également stables, tant pour les classes Chicago que Kansas. WHEAT (Intervalle D1) Le graphique montre un affaiblissement du sentiment sur le marché du blé, les prix peinant à se maintenir dans une fourchette étroite de 530–450 depuis le 21 novembre. Une rupture sous 530 pourrait ouvrir la voie à une baisse plus profonde, tandis qu’un passage au-dessus de 545 augmenterait la probabilité d’un test des sommets locaux autour de 560. Source: xStation5

