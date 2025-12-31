Risque technique de reprise de la tendance baissière : La formation potentielle d’une figure en « étoile filante » suggère un essoufflement du rebond correctif, avec un risque de retour vers un support majeur autour de 3,6 $/MMBtu (moyennes mobiles 100 et 200 jours) si la pression vendeuse se confirme.

Pression baissière à court terme malgré des fondamentaux plus serrés : Le recul des prix est principalement lié aux prises de bénéfices et à des perspectives météorologiques plus clémentes, qui devraient limiter les soutirages de stocks à court terme, même si les niveaux de stockage sont déjà repassés sous la moyenne quinquennale et que la demande structurelle (notamment via le GNL) reste solide.

Les prix du gaz naturel américain reculent lors de la dernière séance de l’année, un mouvement probablement lié à des prises de bénéfices après le rebond observé depuis les points bas locaux atteints le 22 décembre. Cette baisse intervient malgré un resserrement fondamental inhabituel plus tôt ce mois-ci : au cours des trois premières semaines de décembre, les soutirages des stocks ont dépassé 160 milliards de pieds cubes (bcf), un phénomène rare pour cette période de l’année. Selon le dernier rapport sur les stocks pour la semaine se terminant le 19 décembre, les réserves sont passées pour la première fois depuis avril sous la moyenne quinquennale. Toutefois, l’attention du marché s’est désormais tournée vers un épisode de douceur en fin décembre, qui devrait se prolonger au moins jusqu’au 13 janvier. En conséquence, les soutirages de stockage au cours des trois prochains cycles de publication devraient rester limités. Si les perspectives saisonnières de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ne signalent pas pour l’instant l’arrivée imminente d’une vague de froid arctique, les météorologues évoquent une forte probabilité de développement d’un front froid après la mi-janvier. Par ailleurs, les exportations de GNL atteignant des niveaux record, la demande globale devrait rester soutenue. Les sociétés de prévision basées aux États-Unis anticipent des prix stables ou orientés à la baisse sur les 7 à 10 prochains jours, suivis d’un possible redressement à l’horizon de 30 à 45 jours. À noter enfin que la courbe des contrats à terme demeure en forte backwardation jusqu’en avril. Les modèles météorologiques actuels indiquent que les températures resteront supérieures aux normales saisonnières au cours des deux prochaines semaines. Analyse Technique Les prix subissent aujourd’hui un repli marqué qui, combiné à l’évolution des cours d’hier, suggère la formation d’une figure en « étoile filante ». Une clôture à ces niveaux déprimés pourrait signaler la fin du récent rebond correctif au sein de la tendance baissière plus large. Dans un tel scénario, le marché pourrait chercher à tester un support clé situé à proximité des moyennes mobiles à 100 et 200 jours, autour de 3,6 $/MMBtu.

