Points clés CAC 40 en baisse de 0,21% (8 068,62 pts) et -0,57% sur la semaine (2ème semaine consécutive de recul).

Fed : Baisse de 25 points de base (taux en zone neutre), mais dissensions internes et seuil plus élevé pour de futures baisses .

: (taux en zone neutre), mais et . Oracle (-11%) et rumeurs de retard sur ses data centers pour OpenAI (pénurie de main-d’œuvre et matériaux) pénalisent les indices américains (Nasdaq -1,80%, S&P 500 -1,16%).

Performance des marchés financiers France : CAC 40 : -0,21% (8 068,62 pts), -0,67% en cumulé sur deux semaines. Rumeurs Bloomberg : Retard d’un an sur les data centers Oracle pour OpenAI → pression en fin de séance .

États-Unis : Dow Jones : -0,47% (48 474 pts). Nasdaq : -1,80% (23 169 pts). S&P 500 : -1,16% (6 820 pts). Contexte : Inflation élevée vs ralentissement du marché du travail → incertitudes sur la suite du cycle monétaire .

"Les taux de la Fed sont désormais en zone neutre, ce qui relève le seuil pour de futures baisses", explique Jack McIntyre (Brandywine Global). "La Fed est dans une situation délicate : inflation persistante et divisions internes" (3 gouverneurs contre la baisse), ajoute Ray Sharma-Ong (Aberdeen Investments). Analyse de la décision de la Fed Données anciennes sur l’inflation et l’emploi → attente des indicateurs de décembre (taux de chômage, CPI) la semaine prochaine.

sur l’inflation et l’emploi → (taux de chômage, CPI) la semaine prochaine. Dissensions : Miran voulait une baisse de 50 points de base . Goolsbee et Schmid ont voté contre toute baisse .

: Valeurs en mouvement États-Unis : Oracle (-11%) : Résultats mitigés (déception sur le cloud).

France : Abivax : Meilleure performance du SBF 120 → rumeurs de rachat par Eli Lilly . Eutelsat : Baisse après une augmentation de capital . EssilorLuxottica : Concurrence de Google sur les lunettes intelligentes (dévelopées avec Meta).



