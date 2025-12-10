Le cacao a augmenté de plus de 25 % depuis son plus bas niveau atteint le 25 novembre.

Points clés Hausse spectaculaire : le cacao a augmenté de plus de 25 % depuis le 25 novembre, dépassant les 6 000 dollars et testant la moyenne mobile sur 75 périodes (près de 6 350 dollars) en raison d'une forte réduction des prévisions mondiales d'excédent.

Changement fondamental : des organisations clés (ICCO, Rabobank) ont considérablement réduit leurs estimations d'excédent pour 2024/25 et 2025/26, signalant une tension persistante et entraînant une hausse agressive des prix.

Nouvel afflux de capitaux : l'intégration prochaine des contrats à terme sur le cacao de New York dans l'indice Bloomberg Commodity Index (BCOM) en janvier pourrait déclencher jusqu'à 2 milliards de dollars d'achats de fonds passifs, parallèlement à la faiblesse des stocks américains et à la baisse des arrivages au port de Côte d'Ivoire.

Le cacao a prolongé sa forte hausse de deux semaines, progressant de plus de 6 % aujourd'hui, avec un gain total depuis le 25 novembre dépassant déjà 25 %. Le prix a récemment testé le niveau de 5 000 dollars et se situe désormais nettement au-dessus de 6 000 dollars. Il teste actuellement la moyenne mobile sur 75 périodes, proche de 6 350 dollars, atteignant son plus haut niveau en environ quatre semaines. Hier, le prix a dépassé la fourchette de la plus forte correction de la tendance baissière qui a débuté au début du mois d'août. Les prévisions révisées relancent le marché Les récentes révisions effectuées par des organisations clés indiquent un excédent mondial de cacao beaucoup plus faible que prévu initialement : le 28 novembre, l'ICCO (Organisation internationale du cacao) a revu à la baisse ses prévisions concernant l'excédent mondial de cacao pour la saison 2024/25, le ramenant à seulement 49 000 tonnes, contre une estimation précédente de 142 000 tonnes. Dans le même temps, elle a abaissé ses estimations de production de 4,84 millions de tonnes à 4,69 millions de tonnes. La Rabobank a également revu à la baisse ses prévisions concernant l'excédent mondial pour la saison 2025/26, le ramenant à 250 000 tonnes, contre 328 000 tonnes dans ses projections de novembre. ING a récemment indiqué que l'offre excédentaire pour la saison 25/26 devrait s'élever à 175 000 tonnes, un niveau nettement inférieur aux prévisions révisées de la Rabobank. Soutien technique et fondamental Outre les révisions des prévisions, les contrats à terme sur le cacao à New York se renforcent en raison de facteurs spécifiques au marché : Indice BCOM : les contrats à terme sur le cacao (cacao de New York) seront inclus dans l' indice Bloomberg Commodity Index (BCOM) à partir de janvier. Selon les estimations de Citigroup, cet événement pourrait attirer jusqu'à 2 milliards de dollars d'achats de la part des fonds passifs sur matières premières qui suivent l'indice, ce qui soutiendrait certainement les prix actuels.

les contrats à terme sur le cacao (cacao de New York) seront inclus dans l' à partir de janvier. Selon les estimations de Citigroup, cet événement pourrait attirer jusqu'à d'achats de la part des fonds passifs sur matières premières qui suivent l'indice, ce qui soutiendrait certainement les prix actuels. Réduction des stocks : les stocks de cacao surveillés par l'ICE dans les ports américains ont atteint mardi leur plus bas niveau en près de neuf mois (1 672 131 sacs).

Réduction des arrivages en Côte d'Ivoire : la diminution des livraisons de cacao dans les ports de Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, constitue également un facteur favorable. Les données gouvernementales publiées lundi montrent que les arrivages jusqu'au 7 décembre ont atteint 804 288 tonnes, soit une baisse de 1,8 % par rapport à la même période l'année dernière. Il convient toutefois de noter que le rythme hebdomadaire des livraisons a été récemment nettement plus élevé que les années précédentes.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."