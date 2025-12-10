Points clés LAKE s’effondre de 23 % après un BPA du T3 largement inférieur aux attentes , le retrait de sa guidance , la suspension du dividende et le départ de son CFO , dans un contexte d’ incertitudes majeures sur ses marchés.

AVAV chute de 10 % malgré des revenus solides, en raison d'un manque à gagner sur le BPA et d'une réduction des prévisions annuelles (3,40–3,55 vs 3,60–3,70).

CBRL recule de 4 % après des ventes comparables et un EBITDA ajusté décevants au T1, ainsi qu'une révision à la baisse de ses prévisions annuelles, avec un recul du trafic de 7,3 %.

Technologie (Drones) AVAV (AeroVironment) -10% AeroVironment a publié des résultats mitigés au T2 : Revenus supérieurs aux attentes , mais BPA en dessous en raison d’un impact des marges lié à des arrêts de production. La société a relevé la fourchette basse de sa guidance annuelle de ventes (1,95–2,0 Md$, contre 1,9–2,0 Md$ précédemment), mais a abaissé ses prévisions de BPA à **3,40–3,55 ∗∗(vs3,60–3,70** (vs 3,60–3,70 ∗∗(vs3,60–3,70). Ces ajustements reflètent des pressions persistantes sur la rentabilité , malgré une légère amélioration des perspectives de chiffre d’affaires.

AeroVironment a publié des au T2 : Livraison et Logistique CART (Carta) -6% Carta, comme d’autres acteurs du secteur (DASH, UBER), subit une pression concurrentielle accrue après qu’Amazon ait annoncé l’extension de son service de livraison à plus de 2 300 villes, incluant désormais la livraison le jour même pour les produits frais et l’épicerie. Cette expansion menace les parts de marché des concurrents dans un segment déjà très compétitif. Restauration CBRL (Cracker Barrel) -4% Cracker Barrel a manqué les attentes au T1 : Ventes comparables en magasin : -4,7 % (vs -4 % attendu). Ventes comparables au détail : -8,5 % (vs -6,5 % attendu). Trafic en baisse de 7,3 % sur le trimestre. En conséquence, la société a révisé à la baisse ses prévisions annuelles : Revenus : 3,2–3,3 Md$ (vs 3,35–3,45 Md$ précédemment). Ces résultats soulignent une faiblesse persistante de la demande et des défis opérationnels .

Cracker Barrel a au T1 : Biotechnologie BIIB (Biogen) -3% Biogen a été déclassée à Reduce (de Hold) par HSBC, qui estime que le déclin de son franchise sclérose en plaques éclipse ses autres sources de croissance. La banque anticipe également des pressions sur les marges, en raison d’une baisse des royalties. Technologie (Cloud et Logiciels) MSFT (Microsoft) -2% Microsoft subit une pression après des recherches tierces : Cleveland Research note que la hausse des ventes de PC est compensée par des ventes décevantes de M365 Copilot et une croissance d’Azure en ligne avec les attentes . M-Science indique que la croissance d’Azure est légèrement atone , en raison d’un ralentissement . Ces éléments tempèrent l’optimisme autour de la division cloud, pilier de la croissance récente de Microsoft.

Microsoft subit une après des : Métaux et Mines (Lithium) LAKE (Lake Resources) -23% Lake Resources a enregistré une perte par action de 1,64 $ au T3, largement inférieure aux attentes . Face à cette contre-performance, l’entreprise a : Retiré sa guidance . Suspendu son dividende . Mis fin au mandat de son CFO . Souligné des incertitudes majeures sur ses marchés finaux. Ces mesures drastiques reflètent une crise financière et opérationnelle , aggravée par un environnement économique difficile pour le secteur du lithium.

