Le cacao a connu une baisse de près de 2 %, passant sous la barre des 7 000 dollars, en raison des précipitations en Afrique.

Les prix du cacao ont chuté de plus de 40 % depuis leur pic de près de 13 000 dollars la tonne en 2024, et s'échangent désormais en dessous du seuil psychologique et technique clé de 7 000 dollars la tonne. Cette baisse intervient alors que les prévisions d'approvisionnement s'améliorent et que la demande s'affaiblit, inversant la tendance haussière de l'année dernière alimentée par la sécheresse, les maladies des cultures et les mauvaises récoltes en Afrique de l'Ouest.

et que la demande s'affaiblit, inversant la tendance haussière de l'année dernière alimentée par la sécheresse, les maladies des cultures et les mauvaises récoltes en Afrique de l'Ouest. Les précipitations plus importantes et la floraison des arbres en Côte d'Ivoire et au Ghana stimulent les prévisions de production, apaisant les craintes de pénurie.

L'Afrique de l'Ouest, qui représente 70 % de la production mondiale de cacao, devrait connaître une reprise des récoltes après la grave crise climatique et sanitaire de l'année dernière.

Les prix élevés du cacao, combinés aux droits de douane américains sur le chocolat, risquent de freiner davantage la demande des consommateurs.

Les analystes y voient un frein supplémentaire pour les prix à l'approche de 2025.

La hausse de la production cette année augmentera considérablement l'offre, contribuant à corriger le déséquilibre qui a fait grimper les prix en 2024.

Rabobank prévoit un excédent important pour la saison 2025/26, avec des gains de production en Équateur, au Brésil, au Pérou, au Nigeria et au Cameroun, parallèlement à la reprise en Afrique de l'Ouest.

Les prix du cacao devraient baisser progressivement à court et moyen terme, malgré la possibilité de rebonds de courte durée.

à court et moyen terme, malgré la possibilité de rebonds de courte durée. Les risques liés à l'offre limitée en Côte d'Ivoire et au Ghana devraient maintenir les prix au-dessus de 3 000 dollars la tonne, même dans un scénario baissier. En observant le graphique du cacao, nous pouvons voir la formation d'une figure en tête-épaules, les prix à terme s'alignant désormais sur la « ligne de cou » potentielle de la formation. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation5 Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."