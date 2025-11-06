Les contrats à terme sur le pétrole (OIL) reculent aujourd’hui, reflétant une combinaison de développements clés sur le marché ; depuis le début de l’année, le Brent a perdu plus de 15 %.

Premièrement, des sources indiquent un risque limité d’attaque directe des États-Unis contre le Venezuela, même si cela n’est pas exclu à l’avenir. Deuxièmement, l’Arabie saoudite a abaissé ses prix d’exportation de pétrole vers l’Asie, tandis que l’OPEP a légèrement augmenté sa production, suscitant des inquiétudes sur un potentiel excédent record en 2026. Plus tôt, le président Donald Trump a déclaré que son objectif est de faire descendre le prix de l’essence aux États-Unis à 2 $ le gallon.

Les États-Unis excluent pour l’instant les attaques terrestres au Venezuela



Des responsables de l’administration Trump ont informé le Congrès mercredi que les États-Unis ne prévoient actuellement pas d’attaques terrestres au Venezuela et ne disposent pas de justification légale pour de telles opérations, selon des sources proches du briefing.

La réunion incluait le secrétaire d’État Marco Rubio, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et un représentant du Bureau du conseil juridique de la Maison-Blanche (OLC).

L’avis juridique du ministère de la Justice autorisant des frappes sur des navires soupçonnés de trafic de drogue en mer ne couvre pas les attaques contre des cibles terrestres au Venezuela ou dans d’autres pays de la région.

Cependant, l’administration prévoit de demander un nouvel avis juridique qui pourrait permettre une action militaire limitée sans l’approbation du Congrès, bien qu’aucune décision finale n’ait été prise.

Depuis septembre, l’armée américaine a mené 16 frappes sur des navires soupçonnés de trafic de drogue dans les Caraïbes et l’est du Pacifique, entraînant au moins 67 morts.

Ces opérations reposent sur des renseignements reliant les navires à 24 cartels et organisations criminelles latino-américains.

Le sénateur Mark Warner a reconnu la force des capacités de renseignement américaines mais a questionné l’usage de la force létale au lieu des procédures d’interdiction typiquement employées par la Coast Guard.

D’autres législateurs, dont Gregory Meeks, ont exprimé des inquiétudes sur la légalité de ces opérations et le manque de preuves liant directement les cibles au trafic de drogue.

Les responsables de l’administration insistent sur le fait que chaque frappe suit un processus de renseignement rigoureux en plusieurs étapes et soulignent que la présence militaire actuelle des États-Unis dans les Caraïbes, incluant le groupe de frappe du porte-avions USS Ford, soutient des opérations de lutte contre la drogue et de reconnaissance, et non des frappes directes sur le territoire vénézuélien.

Le Sénat américain doit voter aujourd’hui sur une résolution sur les pouvoirs de guerre, visant à bloquer toute action militaire non autorisée au Venezuela. La proposition, introduite par le sénateur Tim Kaine (D-Virginie) et co-parrainée par 15 législateurs des deux partis, demande la fin de l’utilisation des forces armées américaines contre le Venezuela sauf si le Congrès autorise formellement l’action militaire ou déclare la guerre.

L’Arabie saoudite réduit les prix du pétrole vers l’Asie à un plus bas de 11 mois



Saudi Aramco a abaissé le prix de son brut phare Arab Light pour les acheteurs asiatiques de 1,20 $ par baril, le fixant à une prime de 1 $ par rapport à l’indice régional — le niveau le plus bas depuis 11 mois.

Cette baisse fait suite à la décision de l’OPEP+ de suspendre les hausses de production prévues au premier trimestre 2026, reflétant une prudence face aux signes d’excédent.

L’Arabie saoudite et d’autres producteurs clés ont temporairement interrompu les augmentations de production supplémentaires après une hausse modeste en décembre, invoquant une demande saisonnière plus faible et l’impact des sanctions américaines sur les exportations de pétrole russe.

Aramco a également réduit les prix des grades Medium et Heavy de 1,40 $ par baril, et des grades Super Light et Extra Light de 1,20 $ pour les clients asiatiques. Les prix pour les acheteurs nord-américains ont été réduits de 0,50 $ par baril, tandis que les prix pour l’Europe et la Méditerranée sont restés inchangés.

La production de l’OPEP augmente légèrement en octobre



Selon une enquête Bloomberg, l’OPEP a augmenté sa production de pétrole brut de 50 000 barils par jour en octobre, atteignant 29,07 millions de barils par jour. La hausse de la production en Arabie saoudite, en Irak, aux Émirats arabes unis et au Koweït a été partiellement compensée par des baisses en Libye et au Venezuela, réduisant ensemble la production d’environ 120 000 barils par jour.

Le mois d’octobre marque la première étape d’une restauration progressive de l’offre dans le cadre de l’accord OPEP+, alors que l’Arabie saoudite et ses alliés clés continuent de relancer 1,65 million de barils par jour de production précédemment arrêtée depuis 2023.

Plus tôt cette année, Riyad avait surpris les marchés en ramenant 2,2 millions de barils par jour de production pour regagner des parts de marché, contribuant à une baisse de 14 % du Brent depuis le début de l’année.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) avertit désormais d’un potentiel excédent record en 2026. Les membres de l’OPEP+ ont convenu la semaine dernière qu’après l’augmentation de décembre, ils suspendront les hausses supplémentaires au 1er trimestre 2026 en réponse à l’affaiblissement des conditions du marché.

L’Arabie saoudite a seule augmenté sa production de 40 000 barils par jour en octobre, atteignant une moyenne de 10,02 millions de barils par jour.

La prochaine réunion des membres de l’OPEP+ impliqués dans les ajustements de production est prévue le 30 novembre, parallèlement à une session complète des 22 pays pour définir la stratégie 2026.

Aujourd’hui, les contrats à terme sur le brut reculent de près de 1 %, autour de 63 $ le baril.