Le cacao bondit de 4 % 📈 Le pire serait-il derrière nous ?

Les contrats à terme sur le cacao à l'ICE (COCOA) bondissent aujourd'hui de plus de 4 %, rebondissant après avoir atteint leurs plus bas niveaux récents. Les récentes déclarations de la Banque mondiale laissant entrevoir une chute de 50 % des prix du cacao en 2026 ont suscité une inquiétude compréhensible parmi les pays producteurs et les acteurs du marché. Toutefois, du point de vue du marché des matières premières, cette interprétation reflète une mauvaise lecture des effets de base plutôt qu'un signal prospectif d'une nouvelle baisse. Un examen plus approfondi de la dynamique des prix, des positions et des fondamentaux suggère que l'essentiel de la correction est déjà derrière nous, et que les niveaux actuels sont plus proches d'un plancher cyclique que du début d'une nouvelle phase baissière.

La correction pourrait déjà être terminée

Le marché du cacao a connu l'une des phases de retour à la moyenne les plus brutales de l'histoire récente des matières premières.

Les contrats à terme sur le cacao de l'ICE ont baissé d'environ 70 à 75 % par rapport au pic de décembre 2024 (~12 900 $/t)

Les prix s'échangent actuellement dans une fourchette de 3 000 à 3 500 $

Depuis le début de l'année (2026), le marché a baissé d'environ 40 à 45 %

Dans ce contexte, la prévision moyenne de la Banque mondiale pour 2026, à environ 3 800 $/t, ne constitue pas une prévision baissière en termes de marché au comptant. Elle reflète une comparaison en glissement annuel avec une moyenne gonflée de 2025 plutôt qu’une projection d’une nouvelle baisse structurelle par rapport aux niveaux actuels. Cette prévision décrit une normalisation, et non un effondrement.

Y a-t-il un plancher ? Les données semblent indiquer que oui

Du point de vue du marché physique, plusieurs facteurs suggèrent que la zone des 3 000 $ agit de plus en plus comme une zone de soutien. Les stocks certifiés en bourse ont récemment atteint un pic et commencent désormais à diminuer, tandis que les stocks des broyeurs européens se resserrent à mesure que les cycles de déstockage arrivent à maturité. Le positionnement commercial indique également une réduction des opérations de couverture motivées par la panique par rapport aux extrêmes de 2024-2025. En d'autres termes, l'excédent d'offre qui a suivi la flambée des prix est en train d'être absorbé, et non de s'amplifier. Cependant, rien n’est garanti et tout changement climatique peut bouleverser le marché.

Risque climatique : la variable sous-estimée

L’un des éléments les plus sous-estimés dans la formation actuelle des prix est l’asymétrie climatique. La Banque mondiale elle-même attribue une probabilité d’environ 60 % à l’apparition de conditions El Niño au second semestre 2026, ce qui, historiquement :

a réduit les précipitations dans la ceinture cacaoyère d’Afrique de l’Ouest

a perturbé les rendements pendant les phases critiques de développement des cabosses

Cela remet directement en cause les hypothèses de base d'une reprise de la production de +34 % au Ghana et de +5 % en Côte d'Ivoire. Implication pour le marché : si El Niño se concrétise, le scénario actuel d'excédent pourrait rapidement se transformer en resserrement de l'offre, forçant une réévaluation du risque.

Demande : la destruction devrait avoir atteint ses limites

Le côté de la demande a été sous pression, mais le processus d'ajustement semble arrivé à maturité. Au cours des 12 à 18 derniers mois, les fabricants de chocolat ont reformulé leurs produits, réduit la teneur en cacao et ajusté les emballages et la taille des portions. Cependant, l’élasticité a ses limites. Les broyages du premier trimestre en Europe et en Amérique du Nord ont été faibles, mais la destruction progressive de la demande ralentit. À mesure que la baisse des prix se répercute, les cycles de couverture se réinitialisent et la couverture à terme se reconstitue, les broyages devant se stabiliser vers le milieu de l’année 2026 et se redresser progressivement par la suite.

La Banque mondiale face au consensus du marché

Il est important de replacer les prévisions de la Banque mondiale dans le contexte plus large des estimations des analystes. La Banque se situe à l’extrémité baissière des estimations institutionnelles. Parmi les autres références, citons le niveau de référence à moyen terme de J.P. Morgan (~6 000 $/t) et l’estimation d’ING (~4 400–4 600 $/t) pour 2026. Rabobank et Citigroup ont revu leurs estimations d'excédent à la baisse, indiquant une situation d'offre plus tendue que ne le suggère le scénario de référence de la Banque. Opinion consensuelle :

2026 devrait clôturer juste en dessous de 4 000 $/t

avec un risque de hausse en 2027 à mesure que la demande se normalise et que les risques climatiques sont pris en compte

Du point de vue de la stratégie sur les matières premières, quatre piliers définissent actuellement le marché du cacao : le risque climatique (probabilité d’El Niño), la normalisation des stocks (réduction des stocks), la stabilisation de la demande (plateau post-reformulation) et l’offre.

CACAO (H1, D1)

Source: xStation5

Source: xStation5