🍫Le cacao capitule en ce début de saison

Points clés Repli du cacao : Les cours ont chuté de plus de 10 % cette semaine et de près de 30 % en trois mois, retrouvant leur niveau du début 2024.

Amélioration de l’offre : Cette correction s’explique par des arrivages portuaires supérieurs aux attentes et par l’intention des producteurs d’augmenter les prix versés aux cultivateurs, laissant entrevoir une reprise de la production.

Courbe à terme aplatie : La quasi-stagnation de la courbe traduit une confiance accrue dans la stabilité de l’approvisionnement, même si les prix paraissent techniquement sous-évalués.

Les prix du cacao baissent de plus de 4 % aujourd'hui, marquant le troisième jour du mois et simultanément le troisième jour de la saison principale officielle 2025/2026. Depuis le début de la semaine, la baisse a dépassé 10 %. Au cours des trois derniers mois (hors coûts de roulement), les prix ont chuté de près de 30 %, faisant du cacao la matière première la moins performante au niveau mondial au cours de la période récente. Les prix sont revenus à des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis le début de l'année 2024, et la courbe à terme est presque plate, ce qui témoigne d'une plus grande certitude du marché quant à l'offre. Le cacao est la matière première qui a enregistré les plus mauvaises performances au cours des trois derniers mois. Source : Bloomberg Finance LP Les premières données cruciales sur les arrivages portuaires en Côte d'Ivoire sont attendues lundi, et les premiers rapports suggèrent que ces chiffres seront nettement meilleurs que prévu initialement. De plus, les arrivages de ces dernières semaines ont été plusieurs fois supérieurs à ceux de l'année dernière, ce qui souligne une nette amélioration de la dynamique de l'offre sur le marché du cacao. En outre, le Ghana et la Côte d'Ivoire devraient augmenter les prix payés aux agriculteurs. Cela permettra non seulement d'améliorer les perspectives de production futures grâce à des investissements potentiels, mais pourrait également encourager les producteurs à privilégier les circuits de vente officiels plutôt que les circuits illégaux afin d'obtenir des prix plus élevés. Le prix du cacao est déjà deux écarts-types en dessous de la moyenne sur un an, ce qui indique une sous-évaluation significative. Néanmoins, les données historiques montrent qu'en 2017, lorsque le taux de baisse était similaire, le prix s'est écarté jusqu'à trois fois de la moyenne. Source : Bloomberg Finance LP, XTB La saisonnalité suggère que les prix du cacao baissent généralement vers septembre et octobre, mais un rebond est souvent observé par la suite. Cependant, si la saison des récoltes s'avère bonne, les prix ne suivront pas nécessairement la tendance historique. Variations saisonnières du prix du cacao. Source : Bloomberg Finance LP, XTB La courbe à terme du cacao est presque plate par rapport à sa forme il y a seulement un mois. Cela témoigne d'une confiance importante des investisseurs dans la continuité de l'approvisionnement. Parallèlement, la liquidité du marché à terme reste extrêmement faible. Cocoa forward curve is nearly flat. Source: Bloomberg Finance LP Les prix du cacao ont atteint 7 000 dollars la tonne en début de semaine, mais ils approchent désormais les 6 000 dollars. Les prix du cacao approchent les 6 000 dollars la tonne. Source : xStation5

