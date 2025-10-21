Le cacao se redresse grâce aux données sur la transformation en Amérique du Nord et au ralentissement des exportations de la Côte d'Ivoire.📈

Points clés Les exportations de fèves de cacao de Côte d'Ivoire ont diminué de 31 % en glissement annuel entre le 1er et le 19 octobre.

Les contrats à terme sur le cacao ont récemment atteint leur plus bas niveau en 20 mois.

Les données relatives au broyage du cacao indiquent une baisse de 17 % en glissement annuel en Asie (le niveau le plus bas en 9 ans) et une baisse de près de 5 % en glissement annuel en Europe (le niveau le plus bas en 10 ans).

Le rapport sur la transformation en Amérique du Nord a surpris avec une augmentation de plus de 3 % par rapport à l'année précédente.

Les prix du cacao tentent de rebondir après avoir atteint leur plus bas niveau depuis plusieurs mois, malgré des nouvelles fondamentales négatives.

La production pour la saison de récolte 2025/2026 devrait augmenter.

Le cacao (COCOA) tente de se redresser après une forte baisse qui a fait passer le contrat ICE sous la barre des 6 000 dollars la tonne. La principale préoccupation du marché réside actuellement dans la faiblesse des données relatives à la transformation du cacao en Asie et en Europe (en baisse de plus de 17 % et 4,8 % respectivement), ce qui indique d'éventuels problèmes du côté de la demande. En revanche, les données provenant d'Amérique du Nord ont montré une augmentation inattendue de 3,2 % par rapport à l'année précédente, atteignant près de 112 800 tonnes métriques. Outre le rapport américain sur la transformation, qui n'a initialement eu que peu d'impact sur le marché, le récent rebond des prix peut être attribué en partie à la couverture des positions courtes, suite aux signes d'un ralentissement des exportations de cacao de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Selon les données gouvernementales publiées lundi, les agriculteurs côtiers ont expédié 133 209 tonnes de cacao depuis les ports entre le 1er et le 19 octobre de la nouvelle saison, ce qui représente une baisse de 31 % par rapport aux 192 804 tonnes expédiées au cours de la même période l'année dernière. CACAO (période D1) Les données relatives à la transformation suggèrent que le nombre d'acheteurs mondiaux a diminué dans le contexte de la hausse parabolique des prix, qui a entraîné une forte augmentation des prix du chocolat et des produits dérivés. Parallèlement, la saison des récoltes en Afrique de l'Ouest a débuté de manière assez satisfaisante et les rendements totaux devraient augmenter de manière significative par rapport à l'année dernière. De plus, les gouvernements de la Côte d'Ivoire et du Ghana ont récemment augmenté les prix payés aux agriculteurs pour les fèves de cacao, ce qui devrait stimuler les ventes et augmenter l'offre. L'indicateur RSI sur le graphique horaire reste inférieur à 30, reflétant le pessimisme du marché quant à une reprise des prix à moyen terme. Dans le même temps, la plupart des nouvelles négatives pour les prix semblent déjà prises en compte, tandis que plusieurs facteurs potentiellement favorables, tels que la baisse des exportations ivoiriennes et l'augmentation des broyages en Amérique du Nord, pourraient offrir un équilibre temporaire. Source: xStation5 En ce qui concerne le positionnement des fonds spéculatifs, les données indiquent que les spéculateurs ont constitué leur plus importante position courte depuis l'automne 2023 ; le positionnement net a chuté à des niveaux indiquant une situation de « marché survendu ». Source: XTB Research, ICE Europe

