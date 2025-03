Le café baisse de 2 % sous la pression d’une offre attendue plus élevée en provenance du Vietnam 📉

Les contrats à terme sur le café (COFFEE) chutent de plus de 2 % aujourd’hui, en raison des préoccupations croissantes concernant un potentiel excédent de l'offre. Selon les dernières données de Marex, les stocks mondiaux de café pour la saison 2025/26 pourraient dépasser la demande de 1,2 million de sacs. Marex estime que la production mondiale de café pour la saison en cours atteindra 170,7 millions de sacs, avec une consommation mondiale de 170,5 millions de sacs. Pour la saison 2025/26, la production devrait augmenter à 172 millions de sacs, principalement en raison d'une reprise attendue au Vietnam, où la production devrait atteindre 29,8 millions de sacs, soit une augmentation de 2,2 millions par rapport à la saison 2024/25, malgré les problèmes météorologiques.

En revanche, la production au Brésil devrait diminuer de 1,5 million de sacs, passant à 64 millions, tandis que la consommation mondiale devrait légèrement augmenter pour atteindre 170,8 millions de sacs, entraînant un léger excédent de l’offre. En conséquence, les contrats à terme sur le café diminuent à la fois à New York et à Londres. Les données de l’ICE montrent que les stocks d’Arabica et de Robusta ont atteint leurs niveaux les plus élevés depuis une semaine et un mois, respectivement, exerçant ainsi une pression supplémentaire sur le marché.

Marex met en avant une potentielle baisse de la demande mondiale de café en raison de la hausse des prix. La consommation au Brésil devrait faiblir, tandis que l'augmentation de la demande aux États-Unis et en Europe reste relativement modeste. Le Brésil, l'un des plus grands marchés de café au monde, connaît une forte hausse des prix, JDE Peet’s ayant augmenté les prix du café jusqu’à 30 %. En conséquence, les actions de JDE Peet’s (JDEP.NL) sont en baisse de plus de 3 % aujourd’hui. Les potentielles taxes à l’importation aux États-Unis ajoutent de l'incertitude au marché Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Un autre facteur de risque pour le marché du café est la possibilité d’une imposition de droits de douane sur les importations aux États-Unis. La National Coffee Association (NCA) analyse les effets potentiels des mesures commerciales proposées par l'administration Trump, qui pourraient impacter le commerce avec le Canada et le Mexique. Il convient de noter que Starbucks torréfie du café pour des centaines de magasins canadiens dans des installations basées aux États-Unis, ce qui souligne l'intégration profonde des chaînes d'approvisionnement en café en Amérique du Nord. Le Mexique reste un fournisseur clé de café pour les États-Unis, exportant en moyenne plus d’un million de sacs par an.

Le président de la NCA, Bill Murray, a demandé que le café soit exclu des mesures tarifaires potentielles, soulignant que de telles taxes pourraient toucher trois consommateurs américains sur quatre.

L'incertitude du marché augmente, d'autant plus que de nouvelles restrictions commerciales pourraient s'étendre à d'autres pays d'Amérique du Sud, qui sont parmi les principaux fournisseurs de café pour les États-Unis. Jusqu'à présent, Trump n’a mentionné le Brésil que brièvement dans le contexte des droits de douane, mais cette question pourrait revenir dans les futures négociations commerciales. COFFEE (D1) Le contrat à terme sur le café Arabica est tombé sous sa ligne de tendance haussière, signalant une pression baissière potentielle vers un test de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (ligne orange) dans un avenir proche. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."