Le café perd 4 % en raison des prévisions de pluie au Brésil📉 Cafebras et Atlantica déposent le bilan

Les contrats à terme sur le café ont mis fin aujourd'hui à leur série de trois séances de baisse consécutives, avec une baisse de plus de 4 %. Ces derniers jours, les prix du café avaient augmenté en raison des inquiétudes suscitées par la baisse de la production au Brésil, où la sécheresse persistante exacerbe les craintes concernant les futures récoltes. Outre un changement progressif des prévisions météorologiques, les projections actualisées et nettement plus élevées des récoltes en Ouganda contribuent également à la baisse des prix. En outre, les prix du café chutent en raison de la demande de protection contre les faillites déposée par les négociants brésiliens Atlantica et Cafebras. L'effondrement de grands négociants en café tels que Cafebras et Atlantica pourrait exercer une pression à la baisse sur les prix pour plusieurs raisons, notamment la liquidation potentielle des stocks pour rembourser les dettes, ce qui augmente l'offre , et la fermeture forcée des positions acheteuses utilisées pour couvrir les livraisons.

, et la livraisons. Les prévisions météorologiques annonçant une augmentation progressive des précipitations la semaine prochaine pourraient limiter davantage les hausses de prix, à moins que les prévisions ne changent ou que les précipitations s'avèrent insuffisantes. Selon le World Weather Service , des averses et des orages légers ont été observés dans les régions productrices de café ces derniers jours. Cependant, le sol reste sec, bien que les températures n'aient pas été excessivement élevées.

, des averses et des orages légers ont été observés dans les régions productrices de café ces derniers jours. Cependant, le sol reste sec, bien que les températures n'aient pas été excessivement élevées. Par ailleurs, les cartes météorologiques indiquent qu'au cours des 18 dernières heures, la principale région productrice de café du Minas Gerais n'a reçu que peu ou pas de pluie. De plus, le taux d'humidité du sol dans la partie sud de la région a atteint son plus bas niveau en sept ans .

n'a reçu que peu ou pas de pluie. De plus, le taux d'humidité du sol dans la partie sud de la région a atteint son . D'autre part, l'Ouganda, bien qu'exportateur de café moins important que le Brésil, prévoit que ses exportations totales atteindront 8,2 millions de sacs cette année, selon les données gouvernementales. Ce chiffre est nettement supérieur aux 6,9 millions de sacs estimés par l'USDA en septembre dernier, ce qui se traduit par une offre supplémentaire inattendue de 86 000 tonnes sur le marché. CAFÉ (intervalle H1) La baisse des prix a ralenti autour du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % de la récente impulsion haussière, tandis que les indicateurs RSI et MACD signalent une domination baissière. Selon Sucden Financial, les indicateurs techniques suggèrent une surchauffe du marché après les derniers gains. En outre, la baisse du nombre de contrats actifs sur le marché des options pourrait contribuer à accroître la volatilité des prix en raison de la réduction des liquidités. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source : xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."