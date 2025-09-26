Le café rebondit de 2,5 % en raison de la baisse des stocks ICE.

Les contrats à terme sur le café Arabica (COFFEE) sur ICE trade à près de 2,5 % de plus aujourd'hui, ce qui en fait la matière première agricole la plus performante. Le principal moteur de cette reprise est une baisse significative des stocks de café à l'Intercontinental Exchange (ICE). Cette forte baisse des stocks de l'ICE est en partie alimentée par les droits de douane américains de 50 % sur les importations en provenance du Brésil, qui resserrent le marché du café. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Selon les données de l'ICE, les stocks de café ont atteint leur plus bas niveau en 17,5 mois, s'établissant à 601 717 sacs mardi 23 septembre. Une baisse a également été enregistrée pour le café Robusta, dont les stocks ont atteint leur plus bas niveau en près de deux mois.

À court terme, la reprise du café s'est étendue au Robusta , sous l'effet des prévisions de fortes pluies dans les hauts plateaux du centre du Vietnam , qui devraient durer jusqu'à la fin du mois et potentiellement endommager les grains entrant dans leur phase finale de développement avant la récolte.

, sous l'effet des prévisions de , qui devraient durer jusqu'à la fin du mois et potentiellement endommager les grains entrant dans leur phase finale de développement avant la récolte. D'autre part, l'agence météorologique brésilienne Somar Meteorologia a indiqué que les pluies dans l'État de Minas Gerais devraient se poursuivre tout au long de la semaine. Si ces pluies persistent plus longtemps, les prix de l'Arabica pourraient rencontrer une résistance technique, malgré la baisse des stocks de l'ICE. La semaine dernière, les contrats à terme sur le café ont reculé à leur plus bas niveau depuis un mois en raison des prévisions d'augmentation des précipitations dans la région clé du Minas Gerais au Brésil. Cependant, les dernières données de l'ICE ont ravivé l'intérêt des acheteurs et la demande spéculative sur le café. Graphique du CAFÉ (intervalle quotidien – D1) D'un point de vue technique, les prix ont dépassé la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours sur le graphique quotidien après avoir récemment testé la EMA à 200 jours (ligne rouge), à la suite d'une forte baisse de la zone 420 à 350. Le prix a désormais dépassé le retracement de Fibonacci à 61,8 % de la vague baissière qui a débuté en début d'année, avec un test d'offre potentiellement important à venir près de la zone 390. Source: xStation5 Rapport CoT (Commitment of Traders) de la CFTC Le dernier rapport de la CFTC sur le marché du café (au 16 septembre) a mis en évidence des différences notables dans le positionnement entre les grands spéculateurs (fonds gérés) et les opérateurs commerciaux (producteurs, exportateurs, transformateurs). Opérateurs commerciaux : Ils détiennent plus de positions courtes (76 352 contrats) que de positions acheteuses (41 032 contrats).

Il s'agit d'une configuration classique, les producteurs et les négociants couvrant leurs ventes futures de récoltes.

Le positionnement net est très orienté à la baisse, reflétant une couverture contre d'éventuelles baisses de prix. Fonds gérés : Détiennent 50 407 contrats longs contre seulement 9 246 contrats courts .

contre seulement . En outre, 23 530 contrats sont répertoriés comme « spreading » (stratégies neutres).

sont répertoriés comme « spreading » (stratégies neutres). Le positionnement net reste très long , avec un ratio d'environ 5:1 entre les positions longues et courtes .

, avec un ratio d'environ . Par rapport à la semaine précédente, les fonds gérés ont augmenté leurs positions longues de +1 731 contrats. En résumé : Les opérateurs commerciaux adoptent une attitude défensive, utilisant les prix élevés pour se couvrir contre les risques de baisse des prix, ce qui est un comportement normal pour les producteurs.

adoptent une attitude défensive, utilisant les prix élevés pour se couvrir contre les risques de baisse des prix, ce qui est un comportement normal pour les producteurs. Les fonds spéculatifs anticipent clairement de nouvelles hausses de prix et maintiennent une très forte tendance à la hausse.

Toutefois, si les producteurs continuent à se couvrir de manière agressive, cela pourrait compromettre les fondements d'une future forte reprise. Source: CFTC

