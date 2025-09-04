Le COCOA recule encore de 2 % 📉 Une amélioration de l'offre est-elle envisageable ?

Les contrats à terme sur le cacao poursuivent leur tendance baissière (COCOA : -2 %) après que le fabricant américain de chocolat Mondelez International a suggéré une amélioration de l'approvisionnement en matières premières. Selon la société, la prochaine saison en Afrique de l'Ouest devrait être marquée par une augmentation du nombre de cabosses de cacao. Ces nouvelles prévisions renforcent la tendance baissière très marquée du cacao qui a repris en mai, après que les prix aient atteint un niveau record de 12 000 dollars américains la tonne à la fin de l'année 2024/2025. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Après une mauvaise récolte en 2023/2024, le nombre de cabosses en Afrique de l'Ouest a récemment rebondi pour atteindre 7 % au-dessus de la moyenne sur cinq ans. Cependant, la maturation des cabosses reste incertaine. Commodity Weather Group a indiqué que les 60 derniers jours ont été les plus secs depuis 1979, ce qui rend difficile toute prévision quant à l'augmentation réelle de l'approvisionnement en cacao. Après avoir tenté de maintenir le niveau d'hier en début de séance, le contrat COCOA a nettement baissé, se dirigeant vers le plus bas niveau atteint mardi. Source : xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."