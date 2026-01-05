Le coup d'État au Venezuela stimule les actions de la défense⚔️

Les premières réactions du marché après les événements du week-end au Venezuela peuvent surprendre. En début de journée, le pétrole brut a perdu de la valeur, mais très peu, puis a regagné du terrain par rapport aux cours de clôture de vendredi, ce qui peut signifier que le marché voit en fait une plus grande chance d'augmentation de l'activité dans les champs pétrolifères vénézuéliens et, par conséquent, une augmentation de l'offre mondiale de cette matière première, mais à très long terme. Il convient de rappeler que le Venezuela dispose principalement de pétrole brut lourd, presque bitumineux, qui est complètement différent de celui extrait en Arabie saoudite, par exemple. Son extraction est coûteuse et nécessite une technologie de raffinage avancée pour être transporté par pipeline vers les marchés. Les légères baisses indiquent que le marché voit une opportunité de développement lent et à long terme de cette industrie au Venezuela avec l'aide des capitaux américains, mais il faudra encore beaucoup de temps pour que cela se concrétise.

Sur le marché boursier, cependant, le sentiment est très bon, les places boursières européennes gagnant en moyenne 0,65 % (Euro Stoxx 50). Les secteurs minier et technologique se comportent particulièrement bien, tandis que nous observons une faiblesse sur le marché des carburants, où les cours des actions des grandes entreprises sont en baisse. Nous attendons la réaction des marchés américains à 15h30.

Le DAX allemand (sur le marché au comptant) gagne actuellement près de 0,65 %, tandis que le CAC40 français progresse de 0,12 % et le FTSE100 britannique de 0,24 %. Le marché boursier allemand est principalement tiré par la hausse de la valeur des actions Rheinmetall (RHM.DE).

Cotations actuelles pour les contrats majeurs. Source : xStation

Volatilité actuelle observée sur le marché européen dans son ensemble. Source : xStation

En début de semaine, le DAX progresse de manière dynamique et franchit la limite supérieure principale de la large zone de consolidation qui limitait le DE40 en 2025. Si la séance d'aujourd'hui clôture le corps supérieur de la bougie intrajournalière au-dessus de cette zone, cela pourrait signifier que la barrière précédente a été franchie et que le DE40 ouvre la voie à de nouveaux gains vers l'ATH. Toutefois, un recul en dessous de cette structure pourrait ressembler au comportement antérieur du contrat 2025, lorsque des reculs plus importants ont commencé à partir de ces niveaux. Techniquement, cependant, si l'on examine les moyennes mobiles à 50 et 100 jours, qui restent en dessous des cotations du DE40, la tendance haussière à long terme reste inchangée. Source : xStation

Actualités de l'entreprise :

ASML (ASML.NL) connaît aujourd'hui une forte croissance, les actions de la société ayant augmenté de 4,5 % pour atteindre un niveau record après que les analystes de Bernstein aient relevé leur recommandation de « market perform » à « outperform », soulignant le potentiel de croissance sous-estimé du segment des mémoires DRAM. Bernstein estime que, bien que de nombreux investisseurs associent principalement la croissance d'ASML aux fabricants de puces logiques (CPU, GPU), le prochain cycle d'investissement dans les DRAM et les HBM (High Bandwidth Memory) pourrait devenir un puissant moteur de croissance pour la société en 2026-2027, que les analystes décrivent comme « les grandes années de la technologie EUV ». Bernstein a relevé son objectif de cours pour ASML de 800 € à 1 300 €. La société publiera ses résultats trimestriels le 28 janvier avant l'ouverture du marché.

Comme en Asie, les entreprises européennes du secteur de la défense gagnent également en valeur à la suite des attaques américaines contre le Venezuela et de la capture du président Nicolás Maduro. Les hausses des cours des actions dans le secteur de la défense sont une réaction typique du marché en période de tensions géopolitiques accrues, et la situation en Amérique du Sud stimule actuellement fortement la demande pour les entreprises liées à l'industrie militaire.

Source: xStation

Airbus (AIR.DE) a dépassé son objectif de livraison pour 2025, livrant 793 avions contre une prévision révisée d'environ 790, selon des sources de Bloomberg. Ce résultat a été obtenu grâce à une intensification des livraisons dans les derniers jours de l'année, bien que les données soient préliminaires et puissent faire l'objet d'ajustements mineurs. En décembre, Airbus a revu à la baisse son plan de livraison initial d'environ 820 appareils après avoir rencontré des problèmes avec le modèle A320, notamment la nécessité de procéder à des mises à jour logicielles importantes et à des inspections supplémentaires du revêtement du fuselage, qui ne répondait pas aux normes techniques. Le constructeur publiera les données relatives au nombre final de livraisons et de commandes le 12 janvier après la clôture des marchés boursiers. Les actions de la société ont progressé de 2,2 % aujourd'hui.