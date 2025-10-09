Le cours de l'action Delta Airlines s'envole après la publication des résultats✈️

Points clés Les résultats de Delta Air Lines ont dépassé les estimations

Le cours augmente de 6 % avant l'ouverture du marché

Les marges opérationnelles s'élèvent désormais à 10 %

60 % des revenus proviennent des clients premium

Delta Airlines a publié aujourd'hui, avant l'ouverture de la séance, ses résultats financiers pour le premier semestre, qui se sont révélés meilleurs que les prévisions des analystes. Les investisseurs ont réagi avec enthousiasme, les actions de la compagnie aérienne ayant progressé de plus de 6 % dans les échanges avant l'ouverture. La société a affiché des résultats très solides, dépassant les estimations du marché tant en termes de bénéfice par action (1,71 contre 1,53) que de chiffre d'affaires (15,20 milliards contre 15,04 milliards). Delta a augmenté son bénéfice d'exploitation à 1,7 milliard de dollars, ce qui correspond à une marge d'exploitation de 10 %. Il s'agit d'un résultat impressionnant compte tenu du contexte du secteur et de la taille du transporteur. Dans le même temps, la compagnie aérienne poursuit sa tendance à l'augmentation de son chiffre d'affaires tout en réduisant son niveau d'endettement, ce qui améliore la structure de son bilan et renforce sa situation financière. La structure du chiffre d'affaires, dont la société se vante, est également remarquable. Pas moins de 60 % du chiffre d'affaires est généré par les clients du segment haut de gamme. Ce groupe est particulièrement précieux pour la société, car il est moins sensible aux fluctuations économiques et permet de dégager des marges plus élevées. Les résultats de Delta ont également une dimension macroéconomique. Ils servent en quelque sorte de test décisif pour évaluer la situation des consommateurs américains et la demande des entreprises. Face à la transparence limitée des données économiques due à la fermeture partielle actuelle du gouvernement américain, les données du transporteur fournissent des informations précieuses sur l'activité économique actuelle et la vigueur de la demande dans le secteur des services haut de gamme. Compte tenu de ses résultats financiers impressionnants, de ses succès opérationnels et de son réseau de connexions exceptionnellement solide, Delta Air Lines reste l'un des transporteurs les mieux gérés du marché. Combiné à une politique de dividendes cohérente et à une structure de bilan améliorée, le marché semble anticiper une nouvelle augmentation de la valeur de l'entreprise, qu'il considère comme un bénéficiaire stable de la reprise du trafic aérien mondial. DAL.US (D1)

Source: Xstation.

D'un point de vue technique, le cours de l'action Delta Air Lines se situe actuellement autour de 60 dollars, ce qui la place dans une large fourchette de consolidation observée ces derniers mois. Pour que les acheteurs prennent résolument l'initiative, il faudra franchir la résistance clé autour de 63 dollars, qui coïncide avec le niveau de retracement FIBO de 23,6. Le franchissement de ce seuil pourrait ouvrir la voie à de nouvelles hausses et potentiellement établir un nouveau sommet historique au-dessus de 70 dollars. À l'inverse, une faiblesse persistante de la demande et un éventuel franchissement du support proche de 55 dollars, qui coïncide avec le niveau de 50 FIBO, pourraient provoquer une nouvelle dépréciation vers les récents plus bas autour de 50 dollars, où la demande institutionnelle s'est manifestée dans le passé.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."