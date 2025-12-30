Ouverture US: Wall Street attend la publication des minutes du FOMC

Points clés Les actions américaines ouvrent en légère baisse lors de l’avant-dernière séance de 2025.

Le marché a connu une nette vague de ventes hier, probablement liée à des prises de bénéfices de fin d’année.

Les minutes du FOMC seront déterminantes pour le sentiment, aux côtés des données macroéconomiques, alors que les marchés évaluent la probabilité d’un scénario de taux d’intérêt « plus élevés plus longtemps ».

Les actions américaines entament la nouvelle année sur une note hésitante. Une partie du récent repli peut être attribuée aux ventes à des fins d’optimisation fiscale (tax-loss harvesting) et aux ajustements de portefeuilles de fin d’année. Depuis le passage des États-Unis et du Canada au cycle de règlement T+1 en 2024, les investisseurs souhaitant matérialiser des gains ou des pertes pour l’année fiscale 2025 devaient effectuer leurs transactions au plus tard lundi ou au cours de la séance d’aujourd’hui. À noter que, si Wall Street observera des horaires de cotation normaux le soir du Nouvel An, de nombreux marchés européens resteront fermés ou fonctionneront avec des horaires réduits. À 19h00 GMT, la Réserve fédérale publiera les minutes de la dernière réunion du FOMC, au cours de laquelle les responsables ont opté pour une nouvelle baisse des taux. Cette décision n’a toutefois pas été unanime, illustrant un consensus de plus en plus fragmenté au sein du comité. Si les minutes indiquent une volonté de maintenir une orientation accommodante, les prochains jours pourraient voir la poursuite du « Santa Claus Rally », qui s’étend historiquement jusqu’aux deux premières semaines de janvier. Perspective technique Les contrats à terme sur le US500 poursuivent leur tendance baissière, malgré un rebond partiel depuis les plus bas intrajournaliers d’hier. Les investisseurs restent en retrait dans l’attente de la publication des minutes du FOMC. L’US500 évolue actuellement juste en dessous du seuil des 6 950 points, tout en restant au-dessus du retracement de Fibonacci à 23,6 % du dernier mouvement haussier post-roll. Si les prises de bénéfices se prolongent après une année 2025 robuste, une rupture du support actuel pourrait entraîner un repli vers 6 888 points, un niveau correspondant au retracement de 50,0 % et à la principale ligne de tendance haussière. Actualités des entreprises Meta Platforms (META.US) : La maison mère de Facebook a annoncé l’acquisition de la start-up singapourienne spécialisée dans l’IA Manus pour environ 2 milliards de dollars. Manus développe des agents d’intelligence artificielle destinés à automatiser des tâches telles que le tri de CV, la planification de voyages ou encore des analyses boursières de base. L’action Meta progressait de 0,1 % à l’ouverture et affiche une hausse de 12,5 % depuis le début de l’année. Tesla (TSLA.US) : Le constructeur de véhicules électriques a publié des estimations de livraisons complexes pour le trimestre en cours, inférieures au consensus de Bloomberg. Tesla prévoit de livrer 422 850 véhicules au T4, soit une baisse de 15 % sur un an, contre un recul de 10 % attendu par les analystes. Malgré ces perspectives décevantes, le titre gagnait 0,65 %, évoluant à proximité de ses plus hauts historiques. L’action est en hausse de près de 14 % cette année. Minières de métaux précieux : Le secteur minier connaît un net rebond après la forte vague de ventes observée sur l’or et l’argent en début de semaine. Barrick Gold (B.US) et Newmont (NEM.US) progressent chacun d’environ 2 %. Freeport-McMoRan (FCX.US) bénéficie également d’achats, soutenu par la plus longue série de hausses du marché du cuivre depuis 2017.

