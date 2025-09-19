🔝Le cours de l'argent augmente de plus de 2 %

L'argent s'apprête à atteindre son plus haut niveau depuis 2011 en raison des anticipations d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt. L'argent a atteint mardi dernier son plus haut niveau quotidien depuis 2011, avant qu'une légère correction ne s'installe, aggravée par la décision politique difficile à interpréter de la Réserve fédérale. Aujourd'hui, Neel Kashkari, membre de la Fed, a déclaré qu'il soutenait la récente baisse des taux et prévoyait deux autres mesures cette année. Bien que M. Kashkari ne soit pas membre votant cette année, il le sera en 2026. M. Kashkari a également indiqué qu'il était approprié de voter en faveur d'une baisse des taux de 50 points de base afin de ramener les taux à un niveau neutre. D'un point de vue fondamental, l'argent connaît un déficit d'approvisionnement important depuis plusieurs années. En 2025, ce déficit pourrait dépasser 200 millions d'onces, marquant ainsi la huitième année consécutive de pénurie. Bien que le recyclage de l'argent soit élevé, la demande croissante des investisseurs pourrait entraîner une pénurie d'approvisionnement pour les applications industrielles. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Actuellement, l'argent est principalement utilisé dans le secteur photovoltaïque, les véhicules électriques, l'électronique et la technologie 5G. La hausse des prix de l'or est également tirée par la demande. L'or est acheté par de grands investisseurs ainsi que par des organismes officiels tels que les banques centrales. L'argent, qui est une option plus abordable, est privilégié par les petits investisseurs. Le ratio or/argent est actuellement en baisse à 86, tandis que la moyenne mobile sur 10 ans s'établit à 82. Si l'or revenait à 3 700 dollars, voire atteignait 3 800 dollars l'once, une baisse du ratio de prix à 82 valoriserait l'argent à 45-46 dollars l'once. Bien que cela ne constituerait pas un record pour l'argent, ce serait très proche. Aujourd'hui, l'argent pourrait enregistrer sa clôture la plus élevée depuis 2011. Les gains enregistrés aujourd'hui sont les plus importants en termes nominaux depuis le 1er septembre. Si l'argent venait à s'inverser et à corriger, les niveaux de support clé se situeraient autour de 41,5 $ et 40 $ l'once. Les objectifs potentiels pour l'argent sont de 43 $, puis de 45 $ l'once. Source : xStation5

