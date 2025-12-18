Birkenstock Holding plc (BIRK) recule après des prévisions 2026 jugées décevantes, marquées par une pression sur les marges et une croissance plus modérée.

Santé – Dispositifs médicaux & Biotechnologies 🧬 Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) (-17%) : retrait du code 64568 de la couverture LCD pour la stimulation du nerf hypoglosse dans le traitement de l’apnée obstructive du sommeil. Le dispositif Inspire 5 revient à l’ancien code 64582, entraînant une baisse significative des remboursements attendus en 2026.

Insmed Incorporated (INSM) (-14%) : l’étude de phase 2b BiRCh sur le brensocatib dans la rhinosinusite chronique sans polypes n’a pas atteint ses objectifs primaires et secondaires, conduisant à l’arrêt du programme CRSsNP. Consommation discrétionnaire 👟 Birkenstock Holding plc (BIRK) (-7%) : le groupe anticipe un bénéfice 2026 inférieur aux attentes (1,90–2,05 € contre 2,08 € estimé). La marge brute est attendue en recul (57–57,5% vs 59,1% en 2025) et la croissance du chiffre d’affaires ralentit à 13–15% à changes constants. Technologie & Plateformes numériques 🤖 Instacart (CART) (-1%) : le titre recule après des informations faisant état d’une enquête de la Federal Trade Commission américaine sur l’outil de pricing par IA Eversight, soupçonné de générer des écarts de prix importants entre consommateurs.

PayPal Holdings, Inc. (PYPL) (-1%) : dégradé à Underweight par Morgan Stanley, avec un objectif de cours abaissé à 51 $. La banque anticipe une croissance atone des volumes de paiements jusqu’en 2028, liée à des pertes de parts de marché et à une monétisation limitée de Venmo. FAQ Q : Pourquoi Inspire Medical Systems chute-t-elle aujourd’hui ?

R : Le marché réagit à une décision réglementaire réduisant fortement les remboursements de son dispositif médical aux États-Unis. Q : Quelle est la raison principale de la baisse d’Insmed ?

R : L’échec d’un essai clinique de phase 2b et l’arrêt du programme associé ont déçu les investisseurs. Q : Pourquoi Birkenstock est-elle sous pression malgré une croissance prévue ?

R : Les prévisions 2026 montrent un ralentissement de la croissance et une contraction des marges, en dessous des attentes du marché. Q : L’enquête sur Instacart a-t-elle un impact immédiat sur l’activité ?

R : Il s’agit à ce stade d’un risque réglementaire, mais l’incertitude suffit à peser sur le titre à court terme. Q : Pourquoi PayPal est-elle dégradée par les analystes ?

R : Les perspectives de croissance sont jugées limitées en raison de la concurrence accrue, de la pression sur les marges et d’une monétisation encore insuffisante de certains services.

