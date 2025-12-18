📈 Les Gagnants du Jour : SOC, DJT, MU (18.12.2025)

Micron Technology, Inc. (MU) a bondi grâce à des résultats et perspectives très supérieurs aux attentes, portés par une demande exceptionnelle liée à l’IA et aux data centers.

Énergie ⚡ Sable Offshore Corp. (SOC) (+67%) : Le régulateur américain (PHMSA) a déterminé que le pipeline reliant l’unité Santa Ynez au terminal de Pentland est de nature interstate, ce qui facilite sa remise en exploitation et améliore la visibilité du groupe.

Talen Energy Corporation (TLN) (+3%) : Le titre a profité, comme d’autres producteurs indépendants, de nouveaux records de prix de capacité annoncés par PJM Interconnection lors de sa dernière enchère.

Constellation Energy Corporation (CEG) et Vistra Corp. (VST) : Également soutenues par la hausse généralisée des prix de capacité sur le marché PJM. Technologies 💻 Micron Technology, Inc. (MU) (+12%) : Le fabricant de mémoires a publié un premier trimestre fiscal solide et livré des prévisions de chiffre d’affaires pour le T2 très au-dessus du consensus, confirmant un véritable “super cycle” dans la mémoire (DRAM et NAND).

Spire Global, Inc. (SPIR) (+7%) : La société a été sélectionnée comme lauréate d’un vaste contrat IDIQ de la Missile Defense Agency, avec des opportunités liées à l’intelligence RF par satellite pour des missions de défense. Médias & Énergie de nouvelle génération 🔋 Trump Media & Technology Group (DJT) (+34%) : La maison mère de Truth Social a annoncé une fusion entièrement en actions avec TAE Technologies, valorisée à plus de 6 milliards de dollars, marquant une diversification vers l’énergie de fusion propre. Consommation discrétionnaire 👟🍽️ Lululemon Athletica Inc. (LULU) (+7%) : Le titre a été porté par des informations de presse faisant état d’une prise de participation de l’investisseur activiste Elliott Investment Management, ainsi que par l’annonce d’une expansion internationale ambitieuse en 2026.

