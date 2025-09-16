Le DE40 chute de 1,8 % et atteint son plus bas niveau depuis juin 📉

Les contrats à terme sur l'indice boursier allemand DAX (DE40) perdent aujourd'hui plus de 1,8 %, tombant à des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis la seconde moitié du mois de juin 2025. Le RSI signale une capitulation, tombant sous le niveau de 20. La vague de ventes est alimentée par les assureurs et les banques allemands. Même Rheinmetall (RHM.DE) a chuté de près de 1 % aujourd'hui, malgré la recommandation « d'achat » de BofA, qui cite une acquisition navale avec un objectif de cours de 2 225 euros par action. Comme nous pouvons le voir ci-dessous, le sentiment autour du marché boursier allemand est sous pression en raison de la vente massive sur un volume assez important. D'après l'analyse de l'évolution des cours, une correction de 1:1 peut être attendue à partir du niveau de 23 250. Pour l'instant, nous pouvons constater que d'autres contrats à terme sur les indices européens sont également en baisse, l'EU50, le FRA40 et le SUI20 reculant de près de 1,2 %. Le sentiment sur les actions américaines est beaucoup plus positif, l'US100 ne reculant que de 0,05 %. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation5

