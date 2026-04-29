Le dollar remonte grâce aux échanges pétroliers 📈 Hausse alarmante de la paire USDJPY❗️

L'indice du dollar (USDIDX) progresse pour la deuxième séance consécutive, gagnant encore 0,15 % à une heure de la décision finale de la Fed sous la direction de Jerome Powell. La devise américaine domine aujourd'hui la quasi-totalité du marché des changes, la seule résistance venant du dollar canadien (USDCAD), lié au pétrole, et de la couronne norvégienne (USDNOK), qui s'échangent actuellement à un niveau stable.
Le marché fuit le risque
Le marché est passé en mode défensif total et l'appétit pour le risque a fortement chuté à la suite de nouvelles informations concernant le conflit au Moyen-Orient. Dans une interview accordée à l'agence Axios, Donald Trump a annoncé qu'il ne lèverait pas le blocus du détroit d'Ormuz tant qu'un accord incluant le programme nucléaire iranien n'aurait pas été conclu. Le président américain aurait rejeté une proposition d'accord iranienne et évoqué la possibilité d'une reprise des hostilités.
Le retour des contrats sur le Brent (OIL : +6,4 %) au-dessus du seuil psychologique des 110 dollars le baril frappe le plus durement les devises des marchés émergents (par exemple, le rand sud-africain, USDZAR : +1,8 % ; le forint hongrois, USDHUF : +1 %).
Les baisses touchent également les devises du G10. Les pertes sont menées par les devises des pays des Antipodes (AUDUSD : -0,75 %, NZDUSD : -0,85 %), sans tenir compte, entre autres, de la hausse de l'inflation australienne de 3,6 % à 4,1 %. EURUSD, CHFUSD et GBPUSD reculent d'environ 0,25 %.
La forte corrélation entre les cours du pétrole et le dollar confirme le statut de ce dernier comme valeur refuge par excellence, tout en laissant entrevoir un risque de correction de l'USDIDX en cas de détente sur les cours du pétrole. Source : xStation5.
Le yen teste le seuil de tolérance
Parmi les valeurs refuges classiques, c'est le yen japonais qui a été le plus durement touché aujourd'hui (USDJPY : +0,5 %). Le yen s'est affaibli au-delà de la barrière psychologique des 160 yens pour un dollar à la suite de la réunion d'avril de la Banque du Japon, lors de laquelle le gouverneur Kazuo Ueda s'est abstenu de donner un signal clair concernant le calendrier de la prochaine hausse des taux d'intérêt de la banque centrale. Bien que le marché des swaps anticipe une probabilité de 66 % d'une hausse en juin, l'absence de communication belliciste de la part de la BoJ a encouragé les investisseurs à poursuivre la vente de la devise.
Les responsables politiques japonais, menés par la ministre des Finances Satsuki Katayama, restent en état d'alerte maximale, mettant en garde contre une réaction face aux « mouvements spéculatifs » autour du taux de change. JPMorgan estime qu'une intervention sur le marché des changes pourrait se concrétiser avant que le taux n'atteigne le niveau de 162 yens pour un dollar, en particulier si le gouvernement décide de profiter de la période de vacances qui bat actuellement son plein au Japon.
L'élargissement de la « divergence » entre les écarts de rendement obligataire aux États-Unis et au Japon depuis près d'un an justifie en partie les inquiétudes du gouvernement de Tokyo quant au caractère spéculatif des pressions à la hausse sur USDJPY. D'autre part, le Japon — situé à proximité du conflit, fortement exposé au risque de pénurie de pétrole et affichant une croissance économique fragile — ne soutient pas fondamentalement le yen, d'autant plus que la Banque du Japon manque de communication claire. Source : XTB Research.
Le yen est la seule devise du G10 à avoir perdu du terrain face au dollar ce mois-ci. Source : XTB Research.
Aleksander Jablonski, analyste quantitatif chez XTB
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