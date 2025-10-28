Le fabricant d'éoliennes Nordex bondit de 19 % et atteint son plus haut niveau depuis 9 ans 📈

La société a déclaré qu'elle prévoyait désormais une marge EBITDA comprise entre 7,5 % et 8,5 % pour l'ensemble de l'année 2025, contre une prévision précédente de 5 % à 7 %.

Points clés Nordex bondit de près de 20 % pour atteindre son plus haut niveau en 9 ans

Le fabricant d'éoliennes a annoncé des résultats préliminaires bien supérieurs aux prévisions

La société a déclaré qu'elle prévoyait désormais une marge EBITDA comprise entre 7,5 % et 8,5 % pour l'ensemble de l'année 2025, contre une prévision précédente de 5 % à 7 %.

Les actions du fabricant allemand d'éoliennes Nordex ont fortement augmenté mardi matin sur les marchés européens après que la société ait revu à la hausse ses prévisions de marge bénéficiaire d'exploitation (EBITDA) pour l'ensemble de l'année. Dans un communiqué, la société a déclaré qu'elle prévoyait désormais une marge EBITDA comprise entre 7,5 % et 8,5 % pour l'ensemble de l'année 2025, contre une prévision précédente de 5 % à 7 %.

Nordex a expliqué que l' amélioration des perspectives de marge était due aux solides performances opérationnelles de ses divisions projets et services, ainsi qu'à un environnement macroéconomique stable.

Tous les autres éléments des prévisions restent inchangés : le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 7,4 et 7,9 milliards d'euros, tandis que les dépenses d'investissement sont estimées à environ 200 millions d'euros.

Les analystes de Kepler Cheuvreux ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que les prévisions consensuelles pour le bénéfice d'exploitation de 2025 augmentent d'environ 22 %, pour atteindre environ 600 millions d'euros, soulignant que « la bonne exécution des projets a permis une libération des provisions pour imprévus supérieure à celle initialement prévue en début d'année ».

« Nous restons concentrés sur la poursuite d'une croissance rentable et la création de valeur à long terme pour nos actionnaires », a déclaré le PDG Jose Luis Blanco dans un communiqué. Le groupe éolien terrestre a également publié ses résultats préliminaires pour le troisième trimestre : l'EBITDA a atteint 136 millions d'euros avec une marge de 8 %, contre 72 millions d'euros et 4,3 % pour la même période l'année dernière. Le chiffre d'affaires du trimestre devrait s'élever à environ 1,706 milliard d'euros, soit un niveau similaire à celui de l'année précédente, principalement en raison d'effets saisonniers et de retards temporaires chez les fournisseurs en Turquie. Nordex publiera son rapport complet sur le troisième trimestre le 4 novembre. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."