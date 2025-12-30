Le gaz naturel bondit de 4 % dans un contexte de froid aux États-Unis et de forte demande 📈 Quelle est la suite ?

La dynamique reste fragile et dépendra de la météo: Malgré la hausse vers des sommets depuis mi-décembre, une production américaine solide et le risque d’un temps plus doux début janvier pourraient limiter la poursuite du mouvement, rendant les prochaines prévisions NOAA et les niveaux techniques clés déterminants pour la suite.

Les fondamentaux soutiennent la hausse à court terme: Le rallye du gaz naturel est porté par des perspectives météorologiques plus froides, une demande de GNL exceptionnellement forte et un recul des stocks américains désormais légèrement sous la moyenne quinquennale, signalant un resserrement progressif de l’équilibre offre-demande.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain (NATGAS) progressent de 4 % aujourd’hui, portés par une forte hausse du contrat de janvier à l’approche de son expiration, tandis que les échéances plus lointaines enregistrent également des gains. Le principal facteur haussier réside dans des prévisions météorologiques à court terme plus froides pour le Nord et l’Ouest des États-Unis, avec une vague de froid plus marquée attendue entre le 31 décembre et le début du mois de janvier, soutenant les anticipations d’une demande accrue de chauffage. Un autre soutien majeur demeure la demande exceptionnellement forte de GNL, les flux d’exportation américains vers les marchés mondiaux évoluant à des niveaux records ou proches de records, ce qui contribue à absorber l’offre domestique.

Ces éléments favorables sont toutefois partiellement compensés par une production américaine solide, qui continue d’offrir un coussin d’offre significatif et limite l’ampleur de la hausse des prix.

Le dernier rapport de l’EIA a renforcé le mouvement haussier : pour la semaine close le 19 décembre, les stocks américains ont enregistré un retrait de 166 milliards de pieds cubes (Bcf), ramenant le niveau total de stockage à 3 413 Bcf.

Ce tirage a fait passer les stocks américains légèrement en dessous de la moyenne quinquennale pour la première fois depuis avril, signalant un passage de conditions d’offre confortables vers un équilibre plus tendu.

Les stocks sont désormais estimés à 24 Bcf en dessous de la norme saisonnière 2020–2024, après avoir été supérieurs de 32 Bcf à la moyenne une semaine plus tôt — un retournement notable rapidement intégré par les marchés.

Le retrait est ressorti proche des attentes, légèrement inférieur au consensus des analystes du Wall Street Journal établi à 169 Bcf, renforçant l’idée que la demande liée au froid commence à se matérialiser.

Toutefois, ce rebond pourrait être mis à l’épreuve début janvier, les données du Climate Prediction Center, basées sur celles de la NOAA, signalant des températures plus douces aux États-Unis entre le 6 et le 12 janvier 2026. Source: NOAA, CPC Les contrats à terme sur le gaz naturel progressent de près de 4 % aujourd’hui, atteignant leur plus haut niveau depuis le 17 décembre. En cas de repli à partir des niveaux actuels, un test de la zone des 3,80 $ pourrait être imminent. À l’inverse, si les prix poursuivent leur hausse au-delà de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50, ligne orange), les fondamentaux pourraient soutenir la tendance jusque courant janvier — en particulier si les prévisions météorologiques de la NOAA pour la période du 6 au 12 janvier venaient à évoluer. Source: xStation5

