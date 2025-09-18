⌚ Le GBPUSD progresse avant la BoE

La Banque d'Angleterre devrait maintenir ses taux inchangés, la prochaine baisse étant reportée à l'année prochaine La Banque d'Angleterre devrait maintenir ses taux d'intérêt à 4 % lors de sa réunion d'aujourd'hui. Elle pourrait également annoncer une réduction du rythme de son programme de resserrement quantitatif (QT), qui passerait de 100 milliards à 65 milliards de livres sterling par an. Cette mesure serait une réponse aux rendements excessivement élevés des obligations d'État et à l'inflation persistante qui reste supérieure à l'objectif de la banque centrale. La décision sera annoncée à 12h00 BST. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les rendements élevés constituent un risque pour les marchés Depuis la dernière réunion du Comité de politique monétaire (MPC), le rendement des obligations britanniques à 30 ans a considérablement augmenté. Si cette hausse reflète en partie les tendances mondiales, des facteurs nationaux, notamment les inquiétudes concernant la situation budgétaire et la composition de la demande de dette, ont également contribué à cette flambée. La BoE estime que le QT pourrait ajouter 15 à 25 points de base aux rendements des obligations à 10 ans, ce qui menace la liquidité du marché et l'efficacité de son programme de vente d'actifs. Par conséquent, il est fort probable que la réduction du bilan ralentisse, avec un arrêt complet du QT à un stade ultérieur. Une inflation obstinément élevée reste un problème L'inflation IPC au Royaume-Uni s'est établie à 3,8 % en août, conformément aux projections du MPC, mais toujours bien au-dessus de son objectif. La baisse de l'inflation des services à 4,7 % constitue une évolution positive, même si celle-ci reste à un niveau très élevé. Malgré les signes de ralentissement de la croissance (PIB du deuxième trimestre à +0,3 %), les données cumulées suggèrent que le processus de désinflation pourrait être plus long que prévu. Cela justifie le maintien des taux d'intérêt inchangés. Selon Bloomberg, la prochaine baisse des taux pourrait ne pas intervenir avant le printemps prochain, une perspective qui pourrait renforcer la livre sterling. UK inflation is rising and remains high, despite a slowdown in wage growth. Source: Bloomberg Finance LP, XTB Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile The first fully priced-in rate cut is expected in April of next year. Source: Bloomberg Finance LP GBPUSD à un niveau technique clé Le GBP/USD teste aujourd'hui le niveau de 1,3650, son cours de clôture le plus élevé depuis le 7 juillet. La livre sterling s'apprécie parallèlement à l'affaiblissement du dollar suite à la décision prise hier par la Fed. Une nouvelle faiblesse du dollar et un nouveau test du niveau de 1,19 pour l'EUR/USD pourraient conduire à un test des plus hauts locaux de juillet, proches de 1,3700. Cependant, si le ton de la BoE est perçu comme accommodant aujourd'hui, un recul vers le niveau de support de 1,36 est possible.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."