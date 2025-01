🗽Le géant américain de la défense RTX Corp gagne 2 % après un très bon résultat trimestriel 📈

Les actions de l'entreprise de défense RTX Corp. (RTX.US, anciennement Raytheon Technologies) ont augmenté de près de 2 % à la suite de la publication des résultats de l'entreprise, atteignant un record historique de 128 dollars par action. Les investisseurs espèrent que la société, en tant que fournisseur clé de systèmes de missiles et de systèmes hypersoniques, pourrait bénéficier du projet de défense américain Iron Dome annoncé par Donald Trump. RTX comprend Raytheon, Collins Aerospace, Pratt & Whitney et Aerojet Rocketdyne, un fournisseur de moteurs et de systèmes de missiles acquis en 2023. L'action de la société a augmenté de près de 40 % en glissement annuel, soutenue par une forte dynamique du bénéfice net et du chiffre d'affaires par rapport à l'ensemble du secteur de la défense américain. Résultats financiers Au quatrième trimestre, les revenus ont totalisé 21,6 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 9 % d'une année sur l'autre, dépassant les attentes des investisseurs qui tablaient sur 20,53 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action (BPA) s'est élevé à 1,54 $, marquant une augmentation de 19 %, bien au-dessus de l'estimation du marché de 1,38 $. Pour l'ensemble de l'année 2024, les revenus ajustés ont atteint 80,8 milliards de dollars, en hausse de 9 % en glissement annuel, tandis que le BPA ajusté a augmenté de 13 % pour atteindre 5,73 $.

Le carnet de commandes de l'entreprise s'élève désormais à 218 milliards de dollars, dont 125 milliards de dollars alloués au secteur commercial et 93 milliards de dollars à la défense. Pour 2025, RTX prévoit des revenus compris entre 83 et 84 milliards de dollars (contre 80,7 milliards de dollars en 2024 ; le marché attendait 84,5 milliards de dollars), reflétant une croissance organique anticipée de 4 à 6 %. Le BPA ajusté devrait se situer entre 6,00 et 6,15 dollars (estimation des analystes : 6,08 dollars), avec un flux de trésorerie disponible prévu entre 7,0 et 7,5 milliards de dollars (contre 4,5 milliards de dollars en 2024).

Les trois secteurs d'activité - Collins Aerospace, Pratt & Whitney et Raytheon - ont enregistré une croissance au quatrième trimestre, avec des augmentations significatives des ventes de défense et de pièces détachées commerciales. Cette dynamique positive est également de bon augure pour les entreprises connexes telles que GE Aerospace, Heico et Curtiss-Wright.

Les investisseurs ont salué la croissance de 77 % du bénéfice d'exploitation du segment des moteurs et pièces de Pratt & Whitney, l'augmentation de 17 % du bénéfice d'exploitation ajusté de Collins Aerospace et la croissance organique de 10 % de Raytheon, ce qui indique une demande toujours forte dans le secteur de la défense. RTX Corp. (Intervalle quotidien - D1) Sur l'intervalle quotidien (D1), les actions de RTX se sont rapidement remises d'une correction peu profonde, et les échanges avant le marché suggèrent que le titre pourrait atteindre de nouveaux records historiques aujourd'hui. Notamment, la correction des actions de RTX a été plus légère que celles subies par des concurrents tels que Lockheed Martin, General Dynamics, et Northrop Grumman. Les investisseurs pourraient considérer RTX comme un bénéficiaire potentiel plus important du programme de défense américain Iron Dome. L'entreprise a déjà collaboré à la construction du prototype israélien du système de défense antimissile Iron Dome. Cependant, les prévisions de ventes de la société pour 2025 sont assez conservatrices. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation5  Paramètres financiers La société affiche des ratios C/B et C/B prévisionnel relativement bas, associés à un RCI en hausse et à un CMPC en baisse. Cependant, elle a également un niveau d'endettement relativement élevé, avec un ratio de liquidité générale proche de 1. Cependant, la tendance des revenus reste à la hausse, et le projet Iron Dome pourrait agir comme un catalyseur pour son carnet de commandes dans les années à venir. Contrairement à General Dynamics, Lockheed Martin ou Northrop Grumman, RTX se spécialise davantage dans les technologies hypersoniques et de missiles. Source : XTB Research, Bloomberg Finance L.P : XTB Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

