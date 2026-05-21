Les cours du pétrole brut plongent de 5 % suite aux annonces de négociations de paix entre Washington et Téhéran.

Le Japon affiche un excédent commercial surprise de 302 milliards de yens, en contraste avec l'Australie qui détruit 18 600 emplois.

Les actions Nvidia dépassent les attentes avec 81,62 milliards de dollars de revenus et lancent 80 milliards de rachats de titres.

La publication trimestrielle de l'entreprise californienne fixe le rythme des marchés financiers ce 21 mai. Les actions Nvidia concentrent l'attention après un chiffre d'affaires frôlant les 81,62 milliards de dollars, un seuil très nettement supérieur aux projections de Wall Street. Cette impulsion influence l'ensemble des cotations mondiales, depuis les contrats à terme asiatiques jusqu'aux variations géopolitiques de l'or noir.

Le secteur technologique américain en effervescence

Des résultats spectaculaires pour les puces de pointe

L'entreprise conceptrice des actions Nvidia a dévoilé des résultats financiers dépassant les consensus pour le premier trimestre de son exercice 2027. Le bénéfice par action atteint 1,87 dollar, effaçant l'estimation établie à 1,77 dollar. Les revenus totaux de la firme s'élèvent à 81,62 milliards de dollars contre les 79,19 milliards initialement prévus.

La direction californienne maintient des perspectives très favorables pour le trimestre à venir. Les revenus estimés s'établissent à un niveau moyen de 91 milliards de dollars, bien au-dessus des 87,36 milliards anticipés par le marché. Ces chiffres valident l'expansion continue des infrastructures dédiées au traitement des données.

Les instances dirigeantes augmentent fortement la rémunération de leurs actionnaires. Le dividende trimestriel passe de 0,01 à 0,25 dollar par action. Le groupe technologique annonce simultanément un vaste programme de rachat de titres d'un montant de 80 milliards de dollars.

Les indices de Wall Street maintiennent leur cap

Les investisseurs ont d'abord réagi de manière hésitante à ces annonces lors des échanges électroniques. L'action a initialement cédé un peu de terrain avant de rebondir de près de 1 %. Le titre évolue ce matin avec un recul marginal de 0,5 % par rapport à sa clôture de la veille.

Ce léger repli a pesé momentanément sur les contrats à terme des différents indices boursiers. La séance de ce 21 mai s'ouvre toutefois sur une orientation haussière pour la place financière de New York. Les acheteurs reprennent rapidement position sur les grandes capitalisations.

Les contrats à terme sur le S&P 500 progressent de 0,2 % pour atteindre la marque des 7 448 points. Le Nasdaq 100, riche en valeurs technologiques, affiche une progression de 0,35 % et culmine à 29 384 points. Ces grands indices boursiers américains démontrent une résistance tenace face aux variations de court terme.

Indicateurs divergents en Asie et en Océanie

Le marché de l'emploi recule en Australie

Le marché du travail australien affiche un coup d'arrêt inattendu en ce mois de mai. Le taux de chômage remonte à 4,5 %, dépassant nettement la précédente lecture de 4,3 %. L'économie océanienne a détruit 18 600 postes, alors que les prévisions tablaient sur 17 500 créations.

Ce repli de l'emploi modifie l'horizon monétaire de la Reserve Bank of Australia (RBA). Les opérateurs estiment que de nouvelles hausses de taux d'intérêt par la banque centrale locale perdent en certitude. Les décideurs pourraient temporiser face à cette dégradation soudaine des embauches.

La contraction se lit également dans l'indice PMI composite australien. Ce baromètre chute à 47,8 points, s'enfonçant sous la ligne d'expansion économique. Cette chute découle directement d'une baisse inédite depuis 2021 du sous-indice des nouvelles commandes.

Le commerce extérieur japonais en plein essor

Le Japon présente un profil économique clivé entre sa consommation interne et ses exportations. Le PMI composite préliminaire nippon recule à 51,1 points, marquant un plus bas de cinq mois face aux 52,2 points précédents. Le secteur des services tombe sur le seuil d'équilibre de 50 points et pèse sur le sentiment général.

Le commerce extérieur offre un contrepoids chiffré à cette atonie domestique. Les exportations japonaises s'envolent de 14,8 % sur un an, pulvérisant les estimations fixées à 9,3 %. Les importations montent de 9,7 %, permettant à la balance commerciale de dégager un excédent de 302 milliards de yens contre un déficit espéré de 30 milliards.

Les places boursières asiatiques absorbent ces données avec des trajectoires opposées. Les contrats à terme du Nikkei 225 japonais s'adjugent près de 1 % pour atteindre 61 840 points, et le benchmark australien ASX 200 prend 0,23 %. Le marché chinois vacille : les futures du Hang Seng cèdent 0,93 % tandis que le China 50 gagne 0,25 %.

Pétrole, diplomatie et politique monétaire européenne

Tensions géopolitiques autour du détroit d'Ormuz

Les cours du brut ont enregistré un décrochage de plus de 5 % au cours de la séance d'hier. Cette liquidation répond à une publication de Donald Trump sur la plateforme Truth Social. Le message annonçait l'entrée dans une phase finale des négociations de paix entre Washington et Téhéran.

Les autorités iraniennes examinent actuellement les propositions formulées par les États-Unis. La zone reste toutefois sous surveillance militaire avec la création d'une zone de contrôle unilatérale par l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Cette démarcation ampute directement les eaux territoriales d'Oman et des Émirats arabes unis.

Les analystes de Goldman Sachs relèvent une fonte accélérée des réserves mondiales de pétrole brut. Le débit maritime via le détroit d'Ormuz plafonne désormais à 5 % de son volume standard. Les stocks globaux chutent de 8,7 millions de barils par jour en raison de l'épuisement rapide des cuves flottantes.

La devise européenne face à l'inflation

La monnaie unique européenne profite de l'optimisme diplomatique lié au dossier iranien. Le taux de change de la paire EURUSD se stabilise ce matin autour de la marque des 1,1620. La parution des minutes de la Réserve fédérale n'a pas bouleversé l'évaluation du billet vert sur les marchés mondiaux.

La trajectoire monétaire du continent européen se clarifie pour les prochaines semaines. Plusieurs informations internes à la Banque centrale européenne (BCE) indiquent qu'une hausse des taux d'intérêt en juin constitue une décision actée. L'institution de Francfort souhaite défendre sa rigueur face à une inflation bloquée au-dessus des 3 %.

L'orientation politique du mois de juillet reste suspendue aux statistiques économiques à venir. Les modélisations de Deutsche Bank anticipent un premier mouvement en juin, suivi d'un second relèvement en septembre. Cette séquence porterait le taux de dépôt de la BCE au seuil terminal de 2,5 %.

US100 gains in the morning but still about 1% below all-time highs. Source: xStation5

❓ FAQ

Quels éléments influencent les actions Nvidia en Bourse ? Les actions Nvidia réagissent principalement aux investissements des grandes entreprises dans les centres de données. Les prévisions de chiffre d'affaires et la politique de retour aux actionnaires dictent la dynamique du titre.

Comment s'exposer aux indices boursiers américains ? L'exposition aux indices boursiers s'obtient couramment via des fonds indiciels (ETF) répliquant le S&P 500 ou le Nasdaq 100. L'achat direct de titres composant ces indices offre une alternative ciblée sur des valeurs spécifiques.

Pourquoi les taux d'intérêt de la BCE affectent-ils la paire EURUSD ? Un relèvement des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne augmente le rendement des capitaux placés en euros. Ce mécanisme attire les liquidités et soutient mécaniquement la devise européenne face au dollar.

Quel est l'effet des tensions géopolitiques sur le pétrole brut ? Le marché du pétrole brut intègre en permanence une prime de risque liée aux menaces sur l'offre mondiale. Toute perturbation dans le détroit d'Ormuz soutient les cours à la hausse, à l'inverse des annonces d'apaisement diplomatique qui déclenchent des ventes.