Aperçu des résultats de Nvidia : cela permettra-t-il de préserver les gains du marché ?

La plus grande société cotée en bourse au monde publiera ses résultats mercredi après la clôture des marchés américains. Quelles sont les attentes, et que révèlent-elles de l'état actuel des marchés ?

Un phénomène observé à maintes reprises lors de la saison des résultats est l'anticipation par le marché des résultats de Nvidia, qui, pour simplifier mais de manière globalement exacte, servent de baromètre de la vigueur de la hausse des valorisations alimentée par la vague de l'IA. Cette fois-ci ne fait pas exception. Cependant, le marché commence à douter non pas tant de la thèse d'investissement elle-même, mais plie sous la pression du contexte macroéconomique.

Les dépenses d'investissement massives, condition nécessaire pour générer les bénéfices attendus par les investisseurs, sont désormais remises en question à la lumière de la hausse des rendements obligataires.

Les attentes concernant les résultats sont prudentes au regard des normes auxquelles les investisseurs et les leaders technologiques se sont habitués.

Le chiffre d'affaires devrait s'élever à environ 78,8 milliards de dollars pour le premier trimestre 2026, soit une croissance d'environ 78% en glissement annuel.

Le BPA devrait s'établir à environ 1,75 dollar, ce qui implique une croissance de 127% en glissement annuel. Cela devrait se traduire par une marge d'exploitation de 75 % et une marge nette de 55%.



Il est également probable que les taux de croissance des segments individuels soient plus importants que le chiffre d'affaires global.

Alors que le segment informatique (environ 80% du chiffre d'affaires) ne devrait croître « que » de 78%, le segment des réseaux devrait connaître une croissance supérieure à 150%.

Chances de succès

Malgré la complexité des enjeux financiers et techniques liés à l’investissement dans les entreprises spécialisées dans l’IA ou les semi-conducteurs, et malgré les nombreuses incertitudes quant à la qualité et la pérennité de la croissance dans ce secteur, Nvidia est un acteur exceptionnellement prévisible au sein de celui-ci.

Plus de la moitié du chiffre d’affaires de Nvidia provient de seulement quatre entreprises : Microsoft, Amazon, SMC et Google, Microsoft et Amazon représentant à elles seules 36% du chiffre d’affaires. Dans un contexte de marché classique, cela constituerait un risque important, mais dans le cas spécifique de Nvidia, cela joue en sa faveur. Toutes ces entreprises continuent d'augmenter leurs budgets d'investissement, qu'elles consacrent en grande partie à des achats auprès de Nvidia. Tant que leurs investissements continueront d'augmenter, le chiffre d'affaires de Nvidia devrait lui aussi progresser.

Le pic est-il derrière nous ?

Même s’il ne faut pas s’attendre à ce que les bénéfices de Nvidia diminuent dans un avenir proche, ni même à ce que leur taux de croissance ralentisse, de nombreux chiffres suggèrent que la meilleure période de l’entreprise est peut-être déjà derrière elle. Pourquoi ?

Les indicateurs clés sont le ROIC et le WACC.

Le rendement du capital investi (ROIC) a atteint un pic à la mi-2024 (3e trimestre fiscal 2025) à 95%. Depuis lors, il n'a cessé de baisser pour s'établir à 78,9%. Ce niveau reste impressionnant, mais il indique clairement que le segment dans lequel Nvidia opère a probablement dépassé sa phase de croissance la plus dynamique, même s'il reste très rentable par rapport au marché dans son ensemble.

Les conditions de financement ont également leur importance. Le coût moyen pondéré du capital (CMPC) a augmenté au cours des quatre derniers trimestres, passant de 13,8% à 16,5%. Cette hausse s’est produite malgré la baisse des taux d’intérêt. Elle indique clairement que l’excès de liquidités sur le marché est en train de s’estomper. Nvidia n’est pas soumise aux mêmes pressions directes en matière de financement des dépenses d’investissement que les hyperscalers, mais ces derniers constituent ses principaux clients. La pression sur les dépenses d’investissement se répercute sur les résultats de Nvidia. Une nouvelle hausse du CMPC pourrait signaler un pessimisme croissant parmi les prêteurs et les investisseurs, et plus cette hausse est importante, plus ce pessimisme est grand .

. Mais pourquoi une entreprise qui réalise un bénéfice net trimestriel de 42 milliards de dollars aurait-elle besoin d’un financement supplémentaire ? Parce que pour justifier sa valorisation, elle doit simultanément maintenir son programme de rachat d’actions tout en investissant de plus en plus.

Les flux de trésorerie négatifs dans la catégorie d'investissement « Autres » sont passés de 3,6 milliards de dollars au début de l'année dernière à 16,4 milliards de dollars au trimestre précédent, soit une augmentation de 450%.

Dans le même temps, les rachats d'actions ont ralenti, passant de 13,7 milliards de dollars à 3,8 milliards de dollars. C'est un signe clair d'un changement de priorités : on passe de la rémunération des actionnaires à l'investissement. Des investissements qui s'avèrent de moins en moins rentables.

Conclusion

D'un point de vue historique, la croissance de Nvidia reste phénoménale, et l'entreprise est toujours extrêmement rentable. Il ne faut pas s'attendre à des baisses significatives ou à des déceptions lors des prochaines publications de résultats, même si cela n'est pas impossible. Cependant, quels que soient les résultats publiés et leur écart par rapport au consensus, des fissures apparaissent en arrière-plan, des fissures que le marché ignorera probablement jusqu'au dernier moment. Dans le même temps, la croissance des bénéfices ne suffira pas à elle seule à relever de manière significative des valorisations déjà élevées ; des prévisions optimistes et de nouveaux canaux de croissance seraient nécessaires, ce pour quoi il n'existe actuellement aucune preuve.

NVDA.US (D1)



Le cours a franchi un large canal de consolidation compris entre 209$ et 156$, dépassant par la même occasion la limite supérieure de la ligne de tendance haussière de 2024. Après cette cassure, le titre a rapidement perdu de son élan après que le RSI a franchi le seuil de 74 et que le cours a atteint la résistance au niveau de Fibonacci de 161,8. À l'heure actuelle, compte tenu des réactions aux niveaux de Fibonacci et de la structure des moyennes mobiles, le scénario de base serait une consolidation dans la fourchette de 209$ à 235$, avec un potentiel de cassure à la hausse et un mouvement vers le niveau de Fibonacci de 261,8. Source : xStation5