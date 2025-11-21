Points clés Le plan de relance de 21,3 trillions de yens de Takaichi constitue le plus important depuis la pandémie, visant à stimuler une économie en contraction malgré une inflation déjà supérieure à 2 %.

La montée des taux obligataires expose le gouvernement à des pressions budgétaires accrues et à un coût de refinancement plus élevé, dans un contexte où il cherche davantage de financements

La politique expansionniste du PLD, combinée à un yen faible, risque d’alimenter l’inflation tout en stimulant l’économie, posant un dilemme pour la Banque du Japon avant sa décision du 19 décembre.

Le gouvernement japonais dirigé par la Première ministre Sanae Takaichi a approuvé un plan de relance économique de 21,3 trillions de yens (135,4 milliards de dollars), sa première grande initiative politique. Le paquet comprend 17,7 trillions de yens de dépenses budgétaires, bien au-delà des 13,9 trillions de l’année précédente, et 2,7 trillions de yens de réductions fiscales, constituant le plus important plan de relance depuis la pandémie de COVID. Ce grand plan expansionniste intervient dans un contexte inflationniste inédit. Le Japon a connu trois longues décennies de faible inflation, voire de désinflation, après la grande crise immobilière du début des années 1990. Depuis trois ans, l’inflation est redevenue positive, dépassant largement l’objectif de 2 % fixé par la Banque du Japon (BOJ). L’inflation du riz, par exemple, a atteint plus de 90 % en croissance annualisée en juillet dernier, ce qui a contribué au mécontentement de la population. Le plan de relance économique vise à stimuler une économie qui s’est contractée de 0,4 % au troisième trimestre, selon les chiffres publiés en début de semaine. Depuis trois ans, la courbe des taux japonais s’est pentifiée sur toutes les maturités, une situation inédite pour un pays ayant pratiqué pendant de nombreuses années une politique stricte de contrôle des taux d’intérêt. Cette politique permettait à l’État de s’emprunter à des taux proches de zéro, rendant la dette publique de plus de 230 % du PIB relativement gérable. Désormais, l’État japonais doit se refinancer avec des taux historiquement élevés : 10 ans : 1,78 %

30 ans : 3,32 % Dans ce contexte, la charge de la dette pourrait devenir un réel casse-tête pour le gouvernement. La prochaine décision de la Banque du Japon, le 19 décembre, sera donc largement surveillée, avec plusieurs scénarios possibles : Maintien des taux inchangés : la BOJ donnerait implicitement son aval à la politique gouvernementale, au risque de voir l’inflation repartir à la hausse et le yen s’affaiblir davantage .

Augmentation du taux directeur de 25 points de base (bps) : un signal fort pour le marché obligataire, reconnaissant le risque inflationniste, ce qui pourrait soutenir le cours du yen. Le programme expansionniste de la Première ministre japonaise accentue les pressions sur la partie longue de la courbe des taux et sur la trajectoire budgétaire du pays. Un report supplémentaire de la hausse des taux risquerait donc de renforcer l’inflation que le gouvernement souhaite contenir. Parallèlement, un yen plus faible ferait grimper le coût des importations, amplifiant la hausse des prix à l’intérieur du pays. Avec Takaichi, le PLD semble avoir choisi de stimuler l’économie au prix d’une inflation accrue et d’un yen structurellement faible.

