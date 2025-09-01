Le jeton World Liberty Financial commence à trader sur les marchés boursiers.

World Liberty Financial (WLFI) commence aujourd'hui à être trade sur les principales bourses de cryptomonnaies, notamment Binance, OKX et Bybit. Le jeton, initialement vendu l'année dernière comme instrument de gouvernance, est désormais disponible pour l'ouverture. WLFI est un projet directement lié à la famille présidentielle américaine, y compris Donald Trump. Les premiers investisseurs ne sont autorisés à vendre que 20 % de leurs avoirs, une stratégie délibérée de gestion de l'offre visant à limiter la pression à la vente à court terme. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'ouverture du trade a eu lieu à environ 0,31 dollar, mais a ensuite chuté à 0,24 dollar, ce qui implique une capitalisation boursière entièrement diluée de 24 milliards de dollars. Cela place WLFI au 26e rang parmi tous les projets cryptographiques en termes de capitalisation boursière. Selon les estimations, la famille Trump aurait déjà gagné environ 500 millions de dollars grâce à la gamme de produits World Liberty, qui comprend des stablecoins, du minage de cryptomonnaies et des fonds d'actifs numériques. Malgré les critiques concernant les conflits d'intérêts potentiels découlant de l'influence réglementaire de Trump, le projet a attiré une vague d'investisseurs particuliers espérant des profits rapides. Le sentiment général du marché des cryptomonnaies reste mitigé, même si la récente vague de ventes semble ralentir. Le bitcoin consolide près du niveau de soutien de 108 000 dollars. Historiquement, septembre a toujours été un mois difficile pour le marché, souvent marqué par des baisses, bien qu'il existe des exceptions, comme l'année dernière où le Bitcoin a gagné 7,9 % après la fin des ventes massives au cours de la première semaine de septembre.

