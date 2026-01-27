Nouveaux records de clôture sur plusieurs indices et secteurs, soutenus par la hausse des métaux précieux

Les marchés se positionnent avant la décision de la Fed (statu quo attendu) et une vague de résultats de méga-caps

S&P 500 et Nasdaq signent une quatrième séance consécutive de gains , une première depuis plus d’un mois

Les futures Nasdaq pointent vers une ouverture en hausse, prolongeant la dynamique positive

Forte rotation sectorielle avec contrastes marqués dans les résultats d’entreprises

Les marchés américains abordent la séance dans un climat résolument constructif. Les principaux indices de Wall Street ont progressé lundi, portés par l’anticipation d’une semaine chargée mêlant résultats des grandes capitalisations et réunion clé de la Réserve fédérale. Les indices proches de niveaux symboliques Le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux prolongé leur rally pour une quatrième séance consécutive, se rapprochant de niveaux psychologiques majeurs : le S&P 500 termine à seulement 0,7% du seuil des 7 000 points ,

le Dow Jones reste à 1,2% des 50 000 points. Cette dynamique place les indices sur leur plus longue série de hausses depuis plus d’un mois, signalant un regain d’appétit pour le risque malgré l’approche d’événements potentiellement déstabilisants. Records sectoriels et métaux précieux La séance de lundi a également été marquée par de nouveaux plus hauts historiques : NYSE Composite ,

secteurs Industrie (XLI) , Matériaux (XLB) et Énergie (XLE) ,

minières aurifères (XAU), soutenues par des records sur l’or et l’argent, même si les métaux ont ensuite réduit leurs gains. Cette configuration illustre une diversification du rally, au-delà de la seule technologie, avec un intérêt marqué pour les secteurs cycliques et liés aux matières premières. Résultats d’entreprises : dispersion maximale La séance est rythmée par une vague de publications, révélant des écarts importants entre secteurs : 🚚 UPS Le groupe de transport progresse après avoir publié une guidance 2026 meilleure qu’attendu, soutenant l’idée d’une normalisation progressive de la demande logistique. 🏥 Managed Care sous pression Le secteur est sévèrement sanctionné après les résultats de UnitedHealth (UNH) : résultats du T4 conformes, mais prévisions de chiffre d’affaires nettement sous le consensus .

La pression s’est accentuée après l’annonce du CMS , qui propose une hausse moyenne de seulement 0,09% des paiements aux plans Medicare Advantage en 2027 , très en deçà des attentes du marché.

Les valeurs ELV, HUM, CVS, CI et UNH ont fortement reculé, illustrant la vulnérabilité réglementaire du secteur. 🚗 General Motors GM se distingue à la hausse après : un trimestre supérieur aux attentes , une guidance relevée , et l’annonce d’un programme de rachat d’actions , renforçant l’attrait du titre.

✈️ Boeing Le marché attend désormais les résultats de Boeing (BA), composante du Dow, qui pourraient peser sur l’indice en cas de surprise négative. 🏦 Fed : statu quo attendu, mais enjeu de communication Les investisseurs restent focalisés sur la réunion de la Fed en milieu de semaine.

Aucun changement de taux n’est anticipé, mais la communication de Jerome Powell sera déterminante pour : les anticipations de taux,

les rendements obligataires,

et la capacité des indices à franchir leurs seuils symboliques. ❓ FAQ sur le Nasdaq 100 Pourquoi les marchés montent-ils avant la Fed ?

Les investisseurs anticipent un statu quo monétaire et se positionnent en amont des résultats des grandes capitalisations. Les records sont-ils concentrés sur la tech ?

Non, plusieurs secteurs cycliques et liés aux matières premières ont également inscrit des plus hauts historiques. Pourquoi le secteur de la santé chute-t-il ?

À cause de prévisions réglementaires décevantes sur les paiements Medicare Advantage, bien en dessous des attentes. Quel est le principal risque à court terme ?

Une communication plus restrictive de la Fed ou des résultats décevants des méga-caps. Les niveaux psychologiques sont-ils importants ?

Oui. Les seuils des 7 000 points sur le S&P 500 et 50 000 sur le Dow peuvent renforcer la volatilité en cas de test ou de rejet.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."