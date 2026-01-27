Le Nasdaq 100 gagne 0,8%

Les actions des plus grandes entreprises technologiques américaines soutiennent la hausse des contrats à terme NASDAQ 100 (US100) avant les événements clés de demain : la décision de la Fed (20, avec la conférence de presse de Powell à 20h30) et les résultats après la clôture de Meta Platforms (META.US) et Microsoft (MSFT.US). Les deux sociétés publieront leurs résultats du quatrième trimestre 2025 après la clôture des marchés américains et devraient influencer les attentes concernant ce qui constitue en fait le « pic » de la saison actuelle des résultats aux États-Unis. Le sentiment général à l'égard des actions américaines est également soutenu par la forte dépréciation du dollar aujourd'hui. Les grandes entreprises technologiques surperforment clairement le marché dans son ensemble. Nvidia, Apple, Amazon et Microsoft progressent de près de 2 %, tandis que les semi-conducteurs apportent un élan supplémentaire. Les actions de Taiwan Semiconductor et d'ASML progressent encore plus que les grandes entreprises technologiques américaines, ce qui donne un élan significatif à l'indice.

La vigueur des actions des méga-capitalisations du secteur des puces électroniques compense largement la faiblesse visible du secteur des logiciels, où Oracle recule de près de 4 %. La surperformance des leaders à grande capitalisation pourrait également refléter un certain rééquilibrage des portefeuilles, après que les « Mag 7 » aient figuré parmi les éléments les plus faibles des principaux indices américains pendant des mois.

Si l'on examine la saison des résultats des entreprises du S&P 500 jusqu'à présent (données FactSet au 23 janvier, avec 13 % des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats), 75 % ont dépassé les attentes en matière de bénéfice net et environ 70 % ont dépassé les estimations de chiffre d'affaires. La croissance actuelle du BPA du S&P 500 en glissement annuel est proche de 8 %, mais après la publication des résultats des grandes entreprises technologiques, ce chiffre devrait augmenter de manière significative, pour atteindre potentiellement environ 15 % en glissement annuel.

Ce trimestre marque le dixième trimestre consécutif de croissance du BPA en glissement annuel pour l'indice. Le S&P 500 est actuellement évalué à environ 22 fois les bénéfices, soit environ 10 % au-dessus de sa moyenne sur cinq ans et près de 15 % au-dessus de sa moyenne sur dix ans, proche de 19. NASDAQ 100 (période H1)

Source: xStation5 Le sentiment sur l'ensemble du marché boursier est généralement mitigé aujourd'hui, mais les grandes entreprises technologiques soutiennent la dynamique du Nasdaq 100. Source : xStation5

