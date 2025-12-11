Le NATGAS chute de plus de 7% 🚨

Les prix du gaz naturel (NATGAS) subissent actuellement une correction, s'éloignant des sommets de la semaine dernière à 5,5 $/MMBTU et testant un support clé autour de 4,3 $. Il est important de noter que le sentiment baissier a persisté malgré la publication d'un rapport optimiste de l'EIA. Principales conclusions : Le marché ignore les données historiques : le rapport de l'EIA a montré une baisse massive des stocks de -177 milliards de pieds cubes (contre des prévisions de -166 milliards de pieds cubes et un chiffre précédent de -12 milliards de pieds cubes). Bien que cela reflète le début froid du mois de décembre (le plus froid depuis 2017), le marché anticipe déjà l'avenir, et non le passé. La réaction à la baisse face à un chiffre aussi élevé est le signe d'une faible demande spéculative.

le rapport de l'EIA a montré une baisse massive des stocks de (contre des prévisions de -166 milliards de pieds cubes et un chiffre précédent de -12 milliards de pieds cubes). Bien que cela reflète le début froid du mois de décembre (le plus froid depuis 2017), le marché anticipe déjà l'avenir, et non le passé. La réaction à la baisse face à un chiffre aussi élevé est le signe d'une faible demande spéculative. Changement de front météorologique : le principal catalyseur de la vente massive est la mise à jour des modèles météorologiques (NOAA). Les prévisions pour la seconde moitié de décembre indiquent l'arrivée d'une vague de chaleur se déplaçant d'ouest en est à travers les États-Unis, ce qui réduira considérablement le nombre de degrés-jours de chauffage (HDD) pendant la période clé. Sources: NOAA L'offre reste un fardeau : la production record de gaz aux États-Unis représente un plafond pour la croissance une fois que les pressions météorologiques s'atténueront.

Situation technique : le prix teste le support à 4,3 $/MMBTU, ce qui coïncide avec la moyenne mobile exponentielle sur 50 jours, que le marché n'a pas testée depuis le 20 octobre. Il est toutefois intéressant de noter que l'indicateur RSI des 14 derniers jours n'indique pas que l'instrument est survendu. Source: xStation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."