Le NATGAS rebondit de 2 % après une vague de ventes déclenchée par les inquiétudes liées au mois d'août le plus frais depuis 8 ans.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain Henry Hub (NATGAS) ont augmenté de près de 2 % aujourd'hui, après plusieurs jours de ventes massives. Hier, les prix des contrats à terme sur le gaz naturel ont atteint leur plus bas niveau en neuf mois. Les prévisions météorologiques et la formation d'un ouragan dans l'Atlantique pourraient encore faire baisser les températures, réduisant ainsi la demande en électricité aux États-Unis. Selon les estimations, le mois d'août pourrait être le plus froid que le pays ait connu depuis huit ans.

Au vu des prévisions météorologiques aux États-Unis, il semble peu probable que le léger rebond observé aujourd'hui soit dû à des facteurs climatiques. Les prévisions n'ont pas beaucoup changé ces derniers jours. Les températures le long de la côte est des États-Unis restent globalement conformes ou légèrement inférieures aux moyennes saisonnières (à l'exception de la côte de Floride), tandis que les prévisions pour le Midwest, bien que chaudes, sont loin d'être extrêmes.

Cette région des États-Unis est également moins densément peuplée, ce qui signifie que la hausse potentielle de la demande de climatisation reste limitée malgré les températures élevées. Selon les données de NatGasWeather, la production de gaz naturel aux États-Unis a dépassé 3 100 milliards de pieds cubes pendant plusieurs mois, ce qui indique un équilibre sain entre l'offre et la demande. Le léger rebond observé aujourd'hui semble être davantage lié à des facteurs techniques qu'à des facteurs fondamentaux. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: CPC, NOAA Source: NGI Source: xStation5

