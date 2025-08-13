Le NATGAS rebondit de 2 % après une vague de ventes déclenchée par les inquiétudes liées au mois d'août le plus frais depuis 8 ans.
15:35 13 août 2025
Les contrats à terme sur le gaz naturel américain Henry Hub (NATGAS) ont augmenté de près de 2 % aujourd'hui, après plusieurs jours de ventes massives. Hier, les prix des contrats à terme sur le gaz naturel ont atteint leur plus bas niveau en neuf mois. Les prévisions météorologiques et la formation d'un ouragan dans l'Atlantique pourraient encore faire baisser les températures, réduisant ainsi la demande en électricité aux États-Unis. Selon les estimations, le mois d'août pourrait être le plus froid que le pays ait connu depuis huit ans.
Au vu des prévisions météorologiques aux États-Unis, il semble peu probable que le léger rebond observé aujourd'hui soit dû à des facteurs climatiques. Les prévisions n'ont pas beaucoup changé ces derniers jours. Les températures le long de la côte est des États-Unis restent globalement conformes ou légèrement inférieures aux moyennes saisonnières (à l'exception de la côte de Floride), tandis que les prévisions pour le Midwest, bien que chaudes, sont loin d'être extrêmes.
Cette région des États-Unis est également moins densément peuplée, ce qui signifie que la hausse potentielle de la demande de climatisation reste limitée malgré les températures élevées. Selon les données de NatGasWeather, la production de gaz naturel aux États-Unis a dépassé 3 100 milliards de pieds cubes pendant plusieurs mois, ce qui indique un équilibre sain entre l'offre et la demande. Le léger rebond observé aujourd'hui semble être davantage lié à des facteurs techniques qu'à des facteurs fondamentaux.
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier.
L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls.
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."
