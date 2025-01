Le pétrole Brent atteint 80 dollars par baril sur fond de nouvelles sanctions possibles contre la Russie

Les prix du pétrole ont grimpé vendredi, en voie d'enregistrer une troisième semaine consécutive de gains, alimentés par les inquiétudes concernant les perturbations potentielles de l'approvisionnement en raison des sanctions imminentes contre la Russie. Le prix du Brent a bondi de plus de 3 % pour dépasser les 80 dollars le baril, atteignant ainsi son niveau le plus élevé depuis plus de trois mois. Le pétrole américain West Texas Intermediate a également connu une très forte hausse, dépassant les 78 dollars le baril. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Ces gains interviennent alors que des informations font état de l'imminence de sanctions américaines de grande ampleur visant le secteur pétrolier russe. Ces mesures devraient concerner environ 180 pétroliers, une douzaine de sociétés de trade pétrolier, deux grandes compagnies pétrolières et d'importants dirigeants du secteur pétrolier russe. Plus précisément, les États-Unis viseraient deux acteurs importants du marché du pétrole : Gazprom Neft et Surgutneftgas. Cette information provient d'un document circulant parmi les négociants en pétrole. Les sanctions devraient être annoncées dès aujourd'hui, bien qu'un commentaire officiel soit attendu. On s'attend généralement à ce que l'administration Biden renforce les sanctions à l'encontre de la Russie et de l'Iran, ajoutant ainsi une pression à la hausse sur des prix déjà soutenus par la faiblesse des stocks de pétrole. Le bureau météorologique américain prévoit des températures plus froides que la moyenne dans le centre et l'est des États-Unis, ainsi qu'un temps froid persistant en Europe, ce qui devrait stimuler la demande de pétrole de chauffage, renforçant ainsi le sentiment haussier. Les analystes de JPMorgan prévoient une augmentation substantielle de la demande mondiale de pétrole au premier trimestre 2025, en partie due à ce besoin accru de combustibles de chauffage. Les pressions inflationnistes, liées aux tarifs douaniers potentiels, contribuent également à la hausse du brut. Les investisseurs cherchent souvent à se protéger de la hausse des prix à la consommation en achetant des contrats à terme sur le pétrole. La progression du brut intervient malgré le renforcement du dollar américain, qui rend généralement le pétrole plus cher pour les acheteurs en dehors des États-Unis. Le pétrole brut est en hausse pour la troisième semaine consécutive, alors que de nouvelles sanctions pourraient être imposées. Même si les États-Unis n'ont jamais échangé plus de pétrole russe, l'imposition de sanctions pourrait bloquer l'achat de pétrole russe par d'autres pays. Le Brent s'échange aujourd'hui au-dessus de 80 dollars le baril, son plus haut niveau depuis octobre 2024. Aujourd'hui, un niveau de résistance très important, sous la forme de la moyenne mobile à 200 périodes, a été brisé. Le retracement de 50,0 Fibonacci de la dernière grande vague de baisse a également été franchi. Source : xStation5

