Les prix du pétrole brut ont connu une forte hausse pendant deux jours consécutifs après une série de baisses récentes, alimentée par les inquiétudes croissantes concernant d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement russe. Le pétrole brut WTI a augmenté de près de 4 % cette semaine, enregistrant certaines de ses plus fortes hausses quotidiennes depuis des semaines.

Menaces croissantes sur l'approvisionnement russe

La hausse des prix est alimentée par les menaces croissantes qui pèsent sur les exportations énergétiques de la Russie. La Russie envisagerait une nouvelle interdiction des exportations de diesel pour certaines entreprises à la suite d'une série d'attaques de drones ukrainiens contre des raffineries russes. Les dernières attaques nocturnes contre un oléoduc ont provoqué une forte hausse des prix intérieurs de l'essence et du diesel sur la bourse des matières premières Spimex. Il est intéressant de noter que les traders suggèrent que l'incapacité de la Russie à traiter le pétrole brut sur son territoire pourrait finalement entraîner une augmentation de ses exportations de pétrole brut. Cependant, certaines restrictions sur la production de pétrole brut elle-même ne peuvent être exclues.

Principaux importateurs de pétrole russe

À la suite des sanctions occidentales, la géographie des exportations pétrolières russes a considérablement changé. Les principaux importateurs de pétrole brut russe sont désormais :

Chine – 47 % à 50 % des exportations russes (plus de 2 millions de barils par jour)

– 47 % à 50 % des exportations russes (plus de 2 millions de barils par jour) L'Inde – 37 % à 38 % des exportations (environ 1,9 million de barils par jour)

– 37 % à 38 % des exportations (environ 1,9 million de barils par jour) La Turquie – 6 % des exportations

– 6 % des exportations L'Union européenne – 6 % à 7 % des exportations (une baisse significative par rapport au niveau de 30 % avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie)

La Chine est devenue le premier importateur de pétrole russe en 2022, détrônant l'Arabie saoudite de la première place. L'Inde a considérablement augmenté ses importations, qui étaient quasi nulles au début de l'année 2022, et bénéficie désormais de tarifs préférentiels, ce qui lui permet d'agir en tant que réexportateur de carburants raffinés. L'Inde exporte ces carburants vers l'Europe et les États-Unis, malgré leur origine russe. L'Inde est le plus grand importateur maritime de pétrole brut russe, représentant actuellement environ 60 % du marché.

La Russie reste un acteur majeur sur le marché mondial du pétrole, avec une production de plus de 10 millions de barils par jour et une part de 10 à 11 % de l'offre mondiale totale. Parallèlement, la Russie exporte environ 5 millions de barils de pétrole brut par jour.

Le développement de la « flotte fantôme »

La Russie a constitué une vaste « flotte fantôme » composée de centaines de pétroliers vieillissants afin de transporter du pétrole tout en contournant les sanctions occidentales. Cette flotte représente désormais environ 17 % de l'ensemble des pétroliers dans le monde. L'âge moyen de ces navires est d'environ 20 ans, contre 13 ans pour l'ensemble de la flotte mondiale.

La flotte fantôme permet à la Russie de contourner le « plafond de prix » fixé pour son pétrole, qui était auparavant de 60 dollars le baril. Cependant, depuis début septembre, une nouvelle formule encore plus restrictive a été introduite, fixant le plafond de prix au prix du marché moins 15 %. Cela signifie que le plafond actuel pour le brut russe est d'environ 48 dollars. Outre le contournement des prix, la flotte fantôme contribue également à dissimuler l'origine du pétrole en transférant la cargaison d'un navire à l'autre. La flotte utilise fréquemment des documents d'assurance falsifiés et des traceurs GPS.

Tensions géopolitiques et réponse de l'OTAN

Ces dernières semaines, on a assisté à une augmentation significative de l'activité militaire russe près des frontières de l'OTAN, notamment des violations confirmées de l'espace aérien impliquant des drones et des avions. Début septembre, plus de 20 drones ont violé l'espace aérien polonais, puis roumain. La semaine dernière, trois avions de chasse MiG-31 ont survolé l'Estonie, tandis que de récents incidents impliquant des drones ont été signalés au-dessus de la Norvège et du Danemark.

En réponse, l'OTAN a lancé l'opération Eastern Sentry, qui comprend des patrouilles aériennes continues, des systèmes radar améliorés et des défenses aériennes renforcées le long de ses frontières orientales.

Le président Trump a déclaré que les pays de l'OTAN devraient « abattre les avions russes qui violent leur espace aérien ». Il a également réitéré ses appels aux alliés européens pour qu'ils cessent d'acheter de l'énergie russe, les avertissant : « Je peux vous dire qu'ils doivent immédiatement cesser tout achat d'énergie à la Russie. Sinon, nous perdons tous beaucoup de temps. » Bien que M. Trump se soit exprimé favorablement à l'égard de l'Ukraine, rien n'indique qu'il prendrait l'initiative de mettre en œuvre des sanctions sévères contre la Russie. Bien que les coûts des restrictions à l'exportation s'élèvent déjà à des centaines de milliards de dollars pour la Russie, ses revenus sont bien plus importants. Cela suggère que les sanctions actuelles n'ont pas été pleinement efficaces contre la Russie. Néanmoins, si les États-Unis devaient prendre des mesures plus agressives, cela pourrait finalement conduire à certaines limitations et contraindre la Russie à faire des concessions envers l'Ukraine.

Perspectives du marché

Le pétrole brut connaît actuellement sa plus forte hausse depuis la deuxième semaine de juin. Le prix du brut WTI a approché la barre des 65 dollars le baril, son plus haut niveau depuis début septembre. Si une menace sur l'approvisionnement en provenance de Russie ne semble pas réaliste à l'heure actuelle, la persistance des tensions pourrait entraîner de nouvelles hausses et un test du niveau de 67 dollars le baril. D'autre part, la situation fondamentale indique un excédent d'approvisionnement persistant, ce qui rend injustifié un prix supérieur à 70-80 dollars le baril. Cependant, sans le risque géopolitique actuel, les prix auraient probablement déjà chuté en dessous de 60 dollars le baril. Le scénario le plus probable est que le pétrole reste dans une tendance latérale comprise entre 61,50 et 66 dollars le baril.