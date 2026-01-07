Le pétrole passe sous la barre des 60 dollars après la publication du rapport de l'EIA🚨Une vague de ventes est-elle à prévoir ?

Le pétrole a baissé de plus de 1 % aujourd'hui, testant les plus bas niveaux enregistrés début janvier, sous la pression des stocks élevés d'essence dans le dernier rapport de l'EIA, de l'impact à long terme de l'opération américaine au Venezuela et de la structure généralement faible du marché. Les stocks commerciaux de brut américains ont baissé de 3,8 millions de barils pour atteindre 419,1 millions de barils . Les niveaux restent inférieurs d'environ 3 % à la moyenne sur cinq ans, ce qui constitue un soutien fondamental pour le marché, même si cela ne s'est pas traduit par une hausse des prix aujourd'hui.

. Les niveaux restent inférieurs d'environ 3 % à la moyenne sur cinq ans, ce qui constitue un soutien fondamental pour le marché, même si cela ne s'est pas traduit par une hausse des prix aujourd'hui. Dans le même temps, les stocks d'essence ont bondi de 7,7 millions de barils et les stocks de distillats ont augmenté de 5,6 millions de barils , ce qui a pesé sur le moral des investisseurs, suggérant soit une baisse de la demande des utilisateurs finaux, soit une accumulation saisonnière de carburant.

et les , ce qui a pesé sur le moral des investisseurs, suggérant soit une baisse de la demande des utilisateurs finaux, soit une accumulation saisonnière de carburant. L'activité des raffineries a légèrement augmenté , avec une production moyenne de 16,9 millions de barils par jour et un taux d'utilisation atteignant 94,7 % . La production d'essence a diminué, tandis que celle de distillats a augmenté, ce qui explique en partie les variations des stocks de carburant.

, avec une production moyenne de et un taux d'utilisation atteignant . La production d'essence a diminué, tandis que celle de distillats a augmenté, ce qui explique en partie les variations des stocks de carburant. Les importations de brut ont bondi de 1,4 million de barils par jour par rapport à la semaine précédente . Néanmoins, au cours des quatre dernières semaines, les importations sont restées environ 10 % inférieures aux niveaux de l'année dernière , ce qui montre que le marché ne souffre pas d'une offre excédentaire structurelle.

. Néanmoins, au cours des quatre dernières semaines, les importations sont restées environ , ce qui montre que le marché ne souffre pas d'une offre excédentaire structurelle. Malgré l'augmentation hebdomadaire, les stocks de distillats restent inférieurs de 43 % à la moyenne sur cinq ans, ce qui constitue un facteur de risque important compte tenu de la saison hivernale et de la demande en combustible de chauffage. La consommation globale de produits pétroliers a baissé de 1,9 % en glissement annuel, la faiblesse étant la plus prononcée pour les distillats et le kérosène, tandis que la demande en essence est restée relativement stable. Le rapport de l'EIA est mitigé, mais pas clairement optimiste. Le pétrole brut soutient les prix, mais la forte augmentation des stocks de carburant et la faiblesse de la demande des utilisateurs finaux limitent le potentiel de hausse. À court terme, le marché pétrolier reste vulnérable à des corrections jusqu'à ce qu'une reprise claire de la consommation de carburant se profile. Données clés de l'EIA Stocks de pétrole brut à Cushing : +0,728 million de barils (précédemment : +0,543 million)

(précédemment : +0,543 million) Stocks de pétrole brut aux États-Unis : −3,832 millions de barils (prévision : −1,0 million ; précédent : −1,934 million)

(prévision : −1,0 million ; précédent : −1,934 million) Stocks de distillats : +5,594 millions de barils (prévision : +1,1 million ; précédent : +4,977 millions)

(prévision : +1,1 million ; précédent : +4,977 millions) Stocks d'essence : +7,702 millions de barils (prévisions : +2,0 millions ; précédent : +5,845 millions) Perspectives techniques (1er semestre) Une baisse en dessous de 60 $/baril pourrait théoriquement déclencher une baisse de 1:1 vers 56 $/baril si la demande ne parvient pas à faire remonter rapidement les prix au-dessus de 60 $. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."