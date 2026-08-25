Le pétrole passe sous les 90 dollars 🛢️ 📉

Les contrats à terme sur le Brent (OIL) reculent d’environ 3%, passant sous le seuil psychologique des 90 dollars le baril pour s’établir entre 87 et 88 dollars. Le WTI (OIL.WTI) est également en baisse, perdant 3,4% à 82 dollars. La troisième séance consécutive de baisses a été déclenchée par des informations selon lesquelles les États-Unis seraient susceptibles de recourir à des sanctions plutôt qu’à de nouvelles actions militaires pour faire pression sur l’Iran. Les États-Unis annoncent des sanctions : ce que l’on sait pour l’instant Le dernier rebondissement dans le conflit au Moyen-Orient a été la fin d’une période de négociation de 60 jours, qui s’est conclue par l’annonce par Trump d’un « Jour J économique » contre l’Iran. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président américain a menacé tout pays dont les entités soutiennent l’Iran de quelque manière que ce soit, promettant un isolement total de ce pays. Mais comment cela se traduira-t-il concrètement ? Principales annonces du département du Trésor américain : Sanctions directes contre des entités et des navires : Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a annoncé des sanctions directes contre plus de 70 entités, personnes physiques et navires liés à l’Iran. La liste comprend 26 entités et personnes physiques basées en Chine continentale et à Hong Kong, ainsi que des mesures visant le secteur bancaire iranien (notamment la Banque Melli) et la suppression progressive des exemptions de sanctions existantes.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a annoncé des sanctions directes contre plus de 70 entités, personnes physiques et navires liés à l’Iran. La liste comprend 26 entités et personnes physiques basées en Chine continentale et à Hong Kong, ainsi que des mesures visant le secteur bancaire iranien (notamment la Banque Melli) et la suppression progressive des exemptions de sanctions existantes. Cinq secteurs clés visés : Ce nouvel ensemble de sanctions se concentre sur cinq piliers économiques essentiels pour Téhéran : le transport maritime, l’aviation, les actifs numériques, la technologie et le commerce de l’or. La directive de Trump impose une répression immédiate de la contrebande de pétrole, des transferts d’argent liquide, des bureaux de change, des sociétés écrans, des registres maritimes et des lignes de swap.

Ce nouvel ensemble de sanctions se concentre sur cinq piliers économiques essentiels pour Téhéran : le transport maritime, l’aviation, les actifs numériques, la technologie et le commerce de l’or. La directive de Trump impose une répression immédiate de la contrebande de pétrole, des transferts d’argent liquide, des bureaux de change, des sociétés écrans, des registres maritimes et des lignes de swap. Sanctions secondaires : Washington a averti les gouvernements étrangers que le fait d’autoriser des entreprises, des aéroports ou des institutions financières locales à soutenir l’Iran entraînerait des sanctions de rétorsion de la part des États-Unis. Des délais stricts auraient été fixés pour rompre les liens, et M. Bessent a en outre menacé de sanctionner une institution financière majeure d’ici la fin de la semaine en raison de ses relations avec l’Iran. Les sanctions anticipent le risque d’escalade… mais n’ont pour l’instant que peu d’importance D’une part, les sanctions peuvent sembler constituer une nouvelle phase d’une guerre sans fin ; toutefois, pour les marchés, elles réduisent considérablement l’ampleur du risque géopolitique et la stratégie globale de Washington laisse entrevoir une marge de baisse supplémentaire pour le pétrole. Pourquoi ? Premièrement, le changement de ton adopté par Washington réduit la probabilité d’une nouvelle escalade militaire. Deuxièmement, la Chine reste le principal acheteur de pétrole iranien, ce qui signifie que, sans frappe économique directe contre Pékin, les flux mondiaux de brut ne devraient pas connaître de conditions plus défavorables qu’actuellement. Troisièmement, le marché considère la nouvelle position de Washington comme davantage « des paroles que des actes ». En l’absence de sanctions secondaires à l’encontre des principaux partenaires de l’Iran, un « jour J » économique a peu de chances de perturber significativement le marché pétrolier. De plus, l’ampleur réelle des sanctions restera modérée, l’administration Trump misant sur des « négociations discrètes ». Quatrièmement, la partie adverse dans ce conflit ne reste pas les bras croisés. L’Iran a menacé les États-Unis et leurs alliés de se préparer à une contre-attaque plutôt que de supposer que l’Iran se contenterait de se défendre. La Chine a brandi un drapeau jaune, menaçant de couper l’accès aux produits pharmaceutiques et aux minéraux critiques/terres rares. Le Qatar a qualifié les sanctions d’unilatérales. Le Pakistan serait en train de préparer une nouvelle offre de paix à l’intention des États-Unis, et les diplomates américains envisageraient un retour au Moyen-Orient. Tout cela abaisse le seuil de tolérance des États-Unis, ce qui explique pourquoi le marché considère la situation actuelle comme une opportunité pour le pétrole de reculer par rapport à ses plus hauts locaux. Analyse technique : OIL (D1) Les contrats à terme sur le Brent (OIL) restent soumis à une nette pression baissière, testant actuellement une zone de soutien clé sur le graphique journalier. Le principal support pour le cours reste le test, aujourd’hui, d’une confluence entre deux moyennes mobiles exponentielles majeures : la MME à 30 jours (87,52 $) et la MME à 100 jours (87,01 $), renforcées près de 86,40 $ par le niveau de retracement de Fibonacci à 50%. Par ailleurs, le RSI à 14 jours se situe à un niveau neutre de 50,3 points. L'absence de signaux de survente laisse une marge de manœuvre importante aux baissiers, ouvrant la voie à une baisse plus marquée. Une cassure sous ce support ouvrirait la voie à une chute vers le niveau de retracement de Fibonacci à 61,8% (84,43 $). Source: xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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