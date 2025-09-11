Le pétrole perd 2 % après le rapport de l'OPEP

Sur les marchés mondiaux des carburants, nous observons une baisse significative des prix du pétrole. Le dernier rapport de l'OPEP indique que la pression sur les prix persiste malgré des fondamentaux solides en matière d'offre et de demande. Les contrats sur le pétrole brut WTI enregistrent une baisse de plus de 2 %.

La baisse des prix du pétrole résulte de plusieurs facteurs concomitants, tant sur le plan commercial que financier. Du point de vue des fondamentaux physiques, la situation du marché semble stable : la demande mondiale continue de croître et la structure des contrats reste en backwardation, ce qui est généralement le signe d'un marché très solide. Cependant, les facteurs financiers et les signaux économiques à court terme se sont avérés plus forts et dominent actuellement les cotations.

Parmi ceux-ci, on peut citer :

La pression exercée par l'offre des producteurs non membres de l'OPEP+, notamment les États-Unis, le Brésil, le Canada et l'Argentine.

La vente massive de contrats à terme par les hedge funds et les gestionnaires de fonds.

La baisse saisonnière de la demande aux États-Unis après la fin de la période estivale.

Les inquiétudes concernant le rythme de la croissance économique aux États-Unis et les conséquences des droits de trade.

Les signes d'un ralentissement de l'activité des raffineries en Chine en juillet, suggérant un léger affaiblissement de la demande du plus grand importateur.

La baisse actuelle des prix du pétrole ne résulte pas d'un effondrement fondamental de la demande, mais de la prédominance de facteurs financiers et à court terme. Cela signifie que les marchés pourraient encore connaître un rebond des prix en cas de choc de l'offre ou d'escalade géopolitique.

La croissance économique stable, tant dans les pays développés que dans les économies émergentes, soutient principalement la demande. Le PIB mondial devrait croître à un taux de 3,0 % en 2025 et de 3,1 % en 2026.

L'Asie y contribue de manière très significative :

Chine - 4,8 % en 2025

- 4,8 % en 2025 Inde - 6,5 % en 2025

Ces marchés sont les moteurs de la consommation d'énergie : la classe moyenne en pleine expansion et le développement dynamique de l'industrie et des transports garantissent une demande élevée en carburant.

Le deuxième facteur soutenant la demande concerne les carburants destinés au transport et les produits pétrochimiques. L'augmentation du trafic aérien, la demande stable en essence dans les pays de l'OCDE et le développement de la logistique en Asie soutiennent la demande en pétrole. Parallèlement, le GPL et le kérosène, utilisés dans l'industrie pétrochimique, stimulent la consommation dans le secteur de la production de plastiques et de produits chimiques. Cela signifie que malgré la pression financière et la baisse des prix à court terme, les fondamentaux de la demande restent très solides et que le marché dispose encore de perspectives de croissance à moyen terme.

La baisse des prix du pétrole a des conséquences importantes au-delà du marché des matières premières. La baisse des prix de l'énergie se répercute sur l'inflation, les balances commerciales, les résultats des entreprises et le sentiment des investisseurs.

Les principaux perdants de la baisse des prix du pétrole seront :

Les pays producteurs de pétrole : la Russie, le Brésil, les États-Unis ou l'Arabie saoudite. La baisse des prix du pétrole entraîne une diminution des recettes budgétaires et un affaiblissement de la monnaie. Indirectement, cela exercera également une pression sur les indices boursiers locaux, proportionnellement à la dépendance des marchés financiers vis-à-vis des revenus du secteur extractif.

Les entreprises énergétiques et extractives : la baisse des prix du pétrole et des produits finis entraîne une diminution des marges, des revenus et des bénéfices, ce qui aura certainement une incidence sur la valorisation des entreprises du secteur.

Les bénéficiaires de la baisse des prix seront notamment :

Les importateurs d'énergie : les pays dépendants des importations de produits au pétrole verront leur balance trade s'améliorer. Il s'agit notamment de l'Inde, de la Chine, de la Turquie et du Japon.

Le transport et la logistique : les entreprises de transport verront leurs dépenses en carburant diminuer, ce qui se traduira par une augmentation de leurs bénéfices, une meilleure compétitivité des prix ou des investissements, ce qui aura un effet positif sur leur valorisation.

Les consommateurs : grâce à la baisse des coûts de transport, les consommateurs peuvent s'attendre à un ralentissement de la hausse des prix.

OIL.WTI (D1)

Source: Xstation

Le graphique montre une nette tendance à la baisse confirmée par une série de sommets plus bas. Le prix reste en dessous des résistances clés à 65,20 USD, où se situe le niveau FIBO 61. Le support le plus important se situe autour de 61,70 USD, et son franchissement ouvrirait la voie vers 56,50 USD, vers la limite inférieure du canal. Tant que le marché reste en dessous de 65,20 USD, l'avantage des vendeurs domine, tandis que seul un franchissement au-dessus de 67,70 USD pourrait signaler un changement de tendance à la hausse.