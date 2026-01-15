-
Le prix du pétrole recule de près de 3%, avec le Brent repassant sous les 64 dollars le baril.
-
La baisse est liée à un apaisement du risque géopolitique après des déclarations de Donald Trump sur l’Iran.
-
Les investisseurs réduisent la prime de risque intégrée récemment dans les cours du brut.
-
Les stocks de pétrole américains, plus élevés qu’anticipé selon l’EIA, accentuent la pression baissière.
-
D’un point de vue technique, le Brent teste un support clé autour de 63,5 dollars sur le graphique horaire.
-
Le marché pétrolier subit une nette correction ce vendredi, effaçant une partie du rebond observé ces dernières séances. Le Brent cède près de 3% et repasse sous le seuil de 64 dollars le baril, alors que les opérateurs réévaluent rapidement le niveau de risque géopolitique intégré dans les prix.
🌍 Détente géopolitique et réévaluation du risque
Un changement de discours sur l’Iran
La baisse des cours s’explique principalement par un recul des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Selon plusieurs sources, Donald Trump aurait renoncé à la dernière minute à une frappe militaire contre l’Iran, tout en laissant entendre que les États-Unis pourraient s’abstenir d’une action armée imminente.
Le président américain a également indiqué avoir reçu des informations suggérant un arrêt des violences contre les manifestants en Iran, un élément perçu par les marchés comme un facteur réduisant le risque d’escalade rapide. Cette évolution contraste fortement avec le sentiment de la veille, où une intervention militaire semblait presque inévitable aux yeux des investisseurs.
Démantèlement de la prime de risque
Avant ce revirement, les marchés pétroliers avaient intégré une prime de risque significative, alimentée par des signaux de montée en tension. La fermeture temporaire de l’espace aérien iranien et des rumeurs de frappes américaines imminentes avaient renforcé ce positionnement défensif.
Avec l’apaisement du discours politique, les investisseurs ont commencé à déboucIer leurs positions haussières, entraînant un ajustement rapide des prix. Cette normalisation souligne à quel point les récents gains du brut reposaient davantage sur des facteurs géopolitiques que sur des fondamentaux solides de l’offre et de la demande.
📦 Facteurs fondamentaux toujours défavorables
Pression des stocks américains
Un autre élément baissier est venu des États-Unis. Les dernières données publiées par l’Energy Information Administration (EIA) ont montré une hausse des stocks de pétrole brut supérieure aux attentes. Cette accumulation de réserves suggère une demande moins dynamique ou une offre toujours abondante, ce qui pèse sur le sentiment de marché.
Par ailleurs, les stocks de carburants aux États-Unis continuent d’augmenter, limitant le potentiel de hausse des prix du pétrole à court terme. Ces données renforcent l’idée que, sans choc géopolitique majeur, le marché reste bien approvisionné.
Venezuela, Kazakhstan et offre mondiale
Les récents mouvements haussiers du brut avaient également été soutenus par des perturbations de l’offre, notamment au Venezuela et au Kazakhstan. Dans ce dernier cas, des attaques de drones, des opérations de maintenance et des conditions météorologiques défavorables avaient perturbé les exportations via la mer Noire.
Cependant, ces facteurs semblent désormais partiellement intégrés dans les prix, et leur impact s’estompe face à la détente géopolitique et aux données américaines peu favorables. Le marché continue aussi de surveiller l’évolution de la production vénézuélienne, qui reste un paramètre clé pour l’équilibre régional de l’offre.
📊 Analyse technique et dynamique de marché
Support clé sur le graphique horaire
Source: xStation5
Sur le plan technique, la baisse actuelle trouve un premier support autour de 63,5 dollars le baril, correspondant à la moyenne mobile exponentielle à 200 périodes (EMA 200) sur le graphique horaire. Ce niveau est étroitement surveillé par les traders à court terme.
Les volumes de vente dominent depuis les échanges nocturnes, traduisant une pression vendeuse marquée. Une cassure nette de ce support pourrait ouvrir la voie à une correction plus profonde, tandis qu’un rebond technique resterait fragile sans catalyseur fondamental positif.
Volatilité amplifiée par le marché des options
La volatilité récente du pétrole a été accentuée par des flux financiers importants sur le marché des options. Une activité haussière soutenue sur les options a amplifié les mouvements de prix, aussi bien à la hausse qu’à la baisse.
Cette configuration rend le marché particulièrement sensible aux annonces politiques et macroéconomiques. Même si le scénario d’une frappe militaire n’est pas totalement écarté, il n’est plus considéré comme imminent, ce qui explique la brutalité du repli observé aujourd’hui.
❓ FAQ
Pourquoi le prix du pétrole baisse-t-il aujourd’hui ?
La baisse s’explique par un recul du risque géopolitique après des signaux d’apaisement concernant l’Iran, combiné à des stocks américains plus élevés que prévu.
Quel rôle jouent les déclarations de Donald Trump ?
Elles ont réduit la probabilité perçue d’une intervention militaire rapide, entraînant le retrait de la prime de risque intégrée dans les prix du brut.
Les fondamentaux du marché pétrolier sont-ils solides ?
À court terme, ils restent mitigés, avec une offre abondante et des stocks en hausse, ce qui limite le potentiel de hausse des prix.
Quel est le niveau technique clé à surveiller ?
Le support situé autour de 63,5 dollars le baril, correspondant à l’EMA 200 en données horaires, est un seuil technique important.
Un rebond du pétrole est-il encore possible ?
Oui, mais il dépendrait principalement d’un regain de tensions géopolitiques ou d’une amélioration nette des données de demande mondiale.
