Le prix du pétrole reste stable alors que le marché mise sur la diplomatie

Les cours du pétrole ont baissé mardi, cédant une partie des gains enregistrés plus tôt. À l'ouverture de la séance américaine, le Brent oscillait entre 94 et 95 dollars. Cette baisse des prix s'explique par les espoirs d'une légère désescalade des tensions au Liban et par les déclarations de Donald Trump, qui a laissé entendre qu'un accord avec l'Iran pourrait être conclu d'ici la semaine prochaine. Dans le même temps, le président américain a reconnu que des complications étaient apparues dans les négociations, sans toutefois fournir de détails. Le marché pétrolier reste sensible à tout message concernant l'Iran, qui n'est pas toujours immédiatement vérifiable. Il est important de noter que même une désescalade complète et immédiate du conflit ne supprimerait pas le risque sous-jacent lié à l'offre qui maintient les prix à un niveau élevé. Néanmoins, le marché reste déterminé à anticiper des scénarios de baisse des prix du pétrole. Un élément d'incertitude supplémentaire réside dans la reprise éventuelle du débat politique aux États-Unis sur l'interdiction des exportations de pétrole brut ou de produits raffinés. Les analystes de Barclays estiment qu'à l'approche des élections de mi-mandat, ce sujet pourrait apparaître plus fréquemment dans le débat public, même si l'administration Trump reste opposée à une telle solution. Selon Barclays, une interdiction des exportations serait plus préjudiciable au marché de l'énergie qu'un baril de pétrole à 100 dollars, car elle affecterait les raffineries et le secteur des infrastructures énergétiques. PETROLE (D1) Le prix du pétrole est retombé une nouvelle fois sur la limite inférieure d’un canal de prix de plus en plus net et large, compris entre 115 et 86 dollars. Les moyennes mobiles EMA indiquent toujours une dynamique haussière, tandis que le RSI se maintient autour de 43. La moyenne mobile EMA 100 s’est révélée être un solide support, retenant le prix nettement au-dessus du niveau de Fibonacci de 61,8 %. Un creux situé au-dessus du plus bas de mi-avril suggère que, d'un point de vue technique, la tension est plus forte que ne le laisserait supposer un examen superficiel du graphique. Source : xStation5.

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