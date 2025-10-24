Le redressement d'Intel commence à porter ses fruits

Points clés Intel renoue avec la rentabilité, réalisant au troisième trimestre 2025 un chiffre d'affaires de 13,7 milliards de dollars et un bénéfice net de 4,1 milliards de dollars (BPA de 0,90 dollar), confirmant ainsi l'efficacité de sa restructuration.

La société investit dans l'IA, les services de fonderie et les processus de production avancés, avec le soutien financier du gouvernement américain, de Nvidia et de SoftBank, renforçant ainsi ses segments à forte marge.

Prévisions pour le quatrième trimestre 2025 : chiffre d'affaires de 12,8 à 13,8 milliards de dollars et BPA non conforme aux PCGR de 0,08 dollar ; les investisseurs sont confiants dans le succès de la reprise, comme en témoigne la performance boursière supérieure aux indices de référence.

Intel se redresse après une période de défis et de transformation, reconquérant sa position sur le marché et la confiance des investisseurs. Les résultats du troisième trimestre 2025, publiés le 23 octobre, montrent un signe clair de stabilisation, la société ayant enregistré une croissance tant de son chiffre d'affaires que de son bénéfice net, confirmant l'efficacité de ses efforts de restructuration. Intel se concentre sur des domaines stratégiques pour sa croissance future, tels que l'intelligence artificielle, les services de fonderie et l'optimisation des coûts opérationnels. Un élément clé de cette stratégie a également été la réalisation d'investissements importants, notamment 8,9 milliards de dollars provenant du gouvernement américain, 5 milliards de dollars de Nvidia et 2 milliards de dollars de SoftBank, qui ont renforcé la liquidité de l'entreprise et soutenu le développement de projets technologiques clés. Ce commentaire examine de plus près les résultats financiers d'Intel pour le troisième trimestre 2025, analyse les facteurs qui influencent les chiffres actuels et passe en revue les initiatives visant à maintenir une tendance positive dans les mois à venir. Résultats financiers Chiffre d'affaires : 13,7 milliards de dollars, en hausse de 3 % par rapport à l'année précédente. La croissance du chiffre d'affaires a été principalement tirée par la demande croissante de puces pour centres de données et par la reprise progressive du segment des PC, qui se stabilise lentement après une période de ralentissement.

13,7 milliards de dollars, en hausse de 3 % par rapport à l'année précédente. La croissance du chiffre d'affaires a été principalement tirée par la demande croissante de puces pour centres de données et par la reprise progressive du segment des PC, qui se stabilise lentement après une période de ralentissement. Bénéfice net : 4,1 milliards de dollars (0,90 dollar par action), renouant avec la rentabilité après une perte de 16,6 milliards de dollars l'année dernière. Ce résultat a dépassé les attentes des analystes, confirmant l'efficacité des mesures de réduction des coûts et d'amélioration des marges.

4,1 milliards de dollars (0,90 dollar par action), renouant avec la rentabilité après une perte de 16,6 milliards de dollars l'année dernière. Ce résultat a dépassé les attentes des analystes, confirmant l'efficacité des mesures de réduction des coûts et d'amélioration des marges. Marge brute : 38,2 % (40 % hors GAAP), soit une augmentation significative par rapport aux 15 % de l'année dernière. La croissance des marges a été stimulée à la fois par la réduction des coûts de production et par une part plus importante du chiffre d'affaires provenant des segments à forte marge, notamment les centres de données et les puces prenant en charge l'IA. Facteurs clés déterminants pour les résultats Réduction des coûts opérationnels : la réduction des dépenses d'exploitation d'environ 20 % à 4,4 milliards de dollars améliore l'efficacité et permet de réaffecter les économies réalisées au développement de nouvelles technologies, notamment le processus de production 18A et les solutions d'IA.

la réduction des dépenses d'exploitation d'environ 20 % à 4,4 milliards de dollars améliore l'efficacité et permet de réaffecter les économies réalisées au développement de nouvelles technologies, notamment le processus de production 18A et les solutions d'IA. Soutien stratégique : Intel a obtenu 8,9 milliards de dollars du gouvernement américain, 5 milliards de dollars de Nvidia et 2 milliards de dollars de SoftBank, ce qui lui a permis d'accélérer ses investissements dans les usines de fabrication, le développement de technologies innovantes et le renforcement de sa position dans le segment des services de fonderie.

Croissance du segment à forte marge : la forte demande en puces pour centres de données et IA stimule les marges d'Intel, ce qui permet à l'entreprise d'être compétitive dans des domaines technologiques clés et de soutenir la croissance à long terme de ses revenus.

Stabilisation du marché des PC : l'augmentation du chiffre d'affaires du groupe Client Computing indique une reprise progressive du marché des PC et le retour d'Intel sur le marché des ordinateurs portables et de bureau, renforçant ainsi la base de revenus de l'entreprise. Perspectives pour le quatrième trimestre 2025 Intel prévoit un chiffre d'affaires compris entre 12,8 et 13,8 milliards de dollars et un bénéfice par action non conforme aux PCGR d'environ 0,08 dollar. Pour l'ensemble de l'année, la société prévoit d'investir environ 27 milliards de dollars en dépenses d'investissement. Au troisième trimestre 2025, le bénéfice par action conforme aux PCGR s'élevait à 0,90 dollar, confirmant un retour à la rentabilité après une période de pertes. Les résultats du troisième trimestre 2025 confirment l'efficacité de la restructuration d'Intel et le rétablissement de la confiance des investisseurs. L'amélioration de la rentabilité, un meilleur contrôle des coûts et la stabilisation des segments clés de l'activité indiquent que la société entre dans une phase d'amélioration durable. La hausse des ventes dans les domaines de l'IA et des centres de données montre qu'Intel s'adapte avec succès aux dernières tendances technologiques et les transforme en un véritable avantage concurrentiel. Malgré les défis liés à la mise en œuvre de nouveaux processus de production et la forte concurrence sur le marché des semi-conducteurs, l'entreprise montre des signes évidents de stabilisation et de détermination à poursuivre sa croissance. Intel est de plus en plus considérée comme un exemple d'entreprise qui, grâce à une restructuration cohérente, au soutien de partenaires stratégiques et à sa concentration sur des segments d'activité innovants et à forte marge, peut reconstruire sa position dans le secteur. Il est important de noter que les investisseurs semblent convaincus que la reprise d'Intel sera couronnée de succès. Depuis le début de l'année 2025, les actions de l'entreprise ont largement surpassé les principaux indices de référence du marché, reflétant la conviction croissante du marché que la stratégie donne les résultats escomptés.

