Le résultat de Nvidia dépasse toutes les attentes concernant Blackwell 📈 Le boom de l'IA va-t-il durer ?

Nvidia (NVDA.US) a une nouvelle fois prouvé qu'elle restait la principale bénéficiaire de l'essor mondial de l'intelligence artificielle. Le dernier rapport trimestriel pour le quatrième trimestre fiscal 2026 (quatrième trimestre civil 2025) a enregistré un chiffre d'affaires record de 68,1 milliards de dollars. La société a non seulement maintenu une dynamique de croissance impressionnante, mais elle a également dépassé les attentes du marché en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices. Les fondamentaux de l'entreprise continuent de dépasser les prévisions déjà élevées des analystes. Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires de Nvidia a augmenté de 65 % par rapport à l'année précédente.

Le segment Data Center reste le plus performant. Depuis l'émergence de ChatGPT, les ventes dans ce secteur ont été multipliées par 13, soulignant la position de Nvidia en tant que pilier de l'infrastructure IA. La demande pour ses puces dépasse toujours l'offre, ce qui se reflète clairement dans la rentabilité. Une marge brute d'environ 75 % confirme le pouvoir de fixation des prix exceptionnel et le leadership technologique de l'entreprise. La génération de trésorerie est tout aussi impressionnante : le flux de trésorerie disponible (FCF) a atteint 34,9 milliards de dollars, soit une hausse de près de 20 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. Ce niveau de production de trésorerie confère à Nvidia une énorme flexibilité, tant pour investir dans des plateformes de nouvelle génération que pour potentiellement redistribuer davantage de capital aux actionnaires.

La direction a également présenté des perspectives très solides : le chiffre d'affaires du premier trimestre fiscal 2026 devrait atteindre environ 79,6 milliards de dollars, ce qui signifie que la trajectoire de croissance peut rester forte même si la base de comparaison augmente. Dans la réaction immédiate à la publication, les actions ont grimpé de 4 % dans les échanges après la clôture, mais ont finalement terminé la séance post-clôture en légère hausse seulement. Le verdict complet du marché sera probablement rendu demain à l'ouverture, lorsque les flux institutionnels donneront le ton. Le PDG Jensen Huang a souligné que les clients se « précipitent » pour investir dans l'informatique IA et que la demande en matière de calcul augmente de manière exponentielle.

Résultats financiers de l'entreprise (chiffres clés)

Chiffre d'affaires du quatrième trimestre : 68,1 milliards de dollars (consensus : 65,91 milliards de dollars ) +20 % en glissement trimestriel , +73 % en glissement annuel

(consensus : ) Chiffre d'affaires du 4e trimestre pour les centres de données : 62,3 milliards de dollars (consensus : 60,36 milliards de dollars ) +22 % en glissement trimestriel , +75 % en glissement annuel

(consensus : ) Jeux et PC IA (4e trimestre) : 3,7 milliards de dollars , +47 % en glissement annuel (forte demande pour Blackwell) -13 % par rapport au trimestre précédent , les stocks des distributeurs ayant naturellement diminué après une saison des fêtes très dynamique Total pour l'exercice : +41 % par rapport à l'année précédente , pour atteindre un niveau record de 16,0 milliards de dollars

, (forte demande pour Blackwell) Visualisation professionnelle (4e trimestre) : 1,3 milliard de dollars , +74 % par rapport au trimestre précédent , +159 % par rapport à l'année précédente (demande exceptionnelle pour Blackwell) Total pour l'exercice : +70 % par rapport à l'année précédente , pour atteindre un niveau record de 3,2 milliards de dollars

, , (demande exceptionnelle pour Blackwell) Automobile et robotique (4e trimestre) : 604 millions de dollars , +2 % par rapport au trimestre précédent , +6 % par rapport à l'année précédente (adoption continue des plateformes de conduite autonome de NVIDIA) Total pour l'exercice : +39 % pour atteindre un record de 2,3 milliards de dollars

, , (adoption continue des plateformes de conduite autonome de NVIDIA) Marge brute (4e trimestre de l'exercice 2026) : GAAP 75,0 % , non-GAAP 75,2 %

GAAP , non-GAAP Marge brute (exercice 2026) : GAAP 71,1 % , non-GAAP 71,3 %

GAAP , non-GAAP BPA (4e trimestre) : GAAP 1,76 $ , non-GAAP 1,62 $ (contre 1,52 $ prévu)

GAAP , non-GAAP (contre prévu) Bénéfice par action pour l'exercice 2026 : GAAP 4,90 $ , non-GAAP 4,77 $

GAAP , non-GAAP Prévisions de chiffre d'affaires pour le 1er trimestre : 76,44 à 79,56 milliards de dollars (consensus : 72,78 milliards de dollars )

(consensus : ) Remarque concernant les prévisions : la direction/le PDG a déclaré que les perspectives ne tiennent pas compte des revenus liés aux centres de données en Chine

la direction/le PDG a déclaré que les perspectives Chiffre d'affaires du réseau : 11 milliards de dollars , >3,5 fois supérieur à l'année précédente

, Rendement du capital (exercice) : 41,1 milliards de dollars (rachats + dividendes en espèces)

(rachats + dividendes en espèces) Autorisation de rachat restante : 58,5 milliards de dollars à la fin du 4e trimestre

à la fin du 4e trimestre Prochain dividende : 0,01 dollar par action, payable le 1er avril 2026 (date d'enregistrement le 11 mars 2026)

Source: Nvidia Investor Relations

Autres sujets : CAPEX, marges, géopolitique, cycle de vie des produits

CAPEX : 6,1 milliards de dollars pour l'exercice 2026 ; Nvidia annonce une augmentation des investissements et une hausse des CAPEX pour l'exercice 2027 , sous l'impulsion de la demande en IA.

pour l'exercice 2026 ; Nvidia annonce une et une , sous l'impulsion de la demande en IA. Dépréciation des stocks / marges : une charge de 4,5 milliards de dollars liée aux stocks (surstock et engagements d'achat) a pesé sur les marges brutes de l'exercice 2026. La marge brute du quatrième trimestre a bénéficié d'une baisse des provisions pour stocks .

une (surstock et engagements d'achat) a pesé sur les marges brutes de l'exercice 2026. Risque commercial/tarifaire : Nvidia a averti que les livraisons de H200 pourraient être soumises à un droit d'importation américain de 25 % , la chaîne d'approvisionnement s'étendant au-delà de l'Asie.

Nvidia a averti que les , la chaîne d'approvisionnement s'étendant au-delà de l'Asie. Chine / licences d'exportation : les États-Unis ont accordé une licence valable jusqu'en février 2026 pour expédier des volumes limités de H200 à certains clients basés en Chine, mais Nvidia indique qu'il n'y a pas encore de revenus et qu'il n'est pas encore certain que les importations en Chine seront autorisées .

les États-Unis ont accordé une licence valable jusqu'en pour expédier des à certains clients basés en Chine, mais Nvidia indique qu'il n'y a et qu'il . OpenAI : Nvidia est en pourparlers pour finaliser un investissement et un partenariat avec OpenAI, mais rien ne garantit qu'un accord sera signé.

Nvidia est en pourparlers pour finaliser un avec OpenAI, mais qu'un accord sera signé. Contraintes d'approvisionnement : Nvidia s'attend à des contraintes d'approvisionnement dans le domaine des jeux vidéo au premier trimestre et au-delà.

Nvidia s'attend à des au premier trimestre et au-delà. Composition de la demande : les hyperscalers ont représenté un peu plus de 50 % du chiffre d'affaires des centres de données au quatrième trimestre.

Points forts de la technologie / feuille de route

Nvidia a mis en avant son leadership en matière d'inférence et les gains d'efficacité énergétique de Blackwell et NVL72/GB300 , affirmant offrir jusqu'à 50 fois plus de performances par watt et un coût par token nettement inférieur.

et , affirmant offrir jusqu'à et un nettement inférieur. Nvidia a dévoilé la plateforme Rubin : Vera CPU, Rubin GPU, NVLink-6, Spectrum-6, BlueField-4 .

: . La société a livré les premiers échantillons Vera Rubin , avec pour objectif une production en série au second semestre , qui, selon la direction, devrait être largement adoptée par les développeurs de modèles cloud.

, avec pour objectif une , qui, selon la direction, devrait être largement adoptée par les développeurs de modèles cloud. Les risques géopolitiques/liés à la Chine restent en suspens ; Nvidia a également averti que les concurrents chinois pourraient perturber l'industrie mondiale de l'IA à long terme.

restent en suspens ; Nvidia a également averti que à long terme. Positionnement du produit : Jensen Huang a déclaré : « Grace Blackwell avec NVLink est le roi de l'inférence. »

Perspectives détaillées (méthodologie pour l'exercice 2027 + T1)

À partir du premier trimestre de l'exercice 2027 , Nvidia inclura les dépenses liées à la rémunération en actions (SBC) dans les mesures non conformes aux PCGR .

, Nvidia inclura les dépenses liées à la dans les mesures . Perspectives de chiffre d'affaires pour le premier trimestre de l'exercice 2027 : 78,0 milliards de dollars ±2 % , sans tenir compte des revenus liés au calcul des centres de données en Chine .

, . Perspectives de marge brute : GAAP 74,9 % ±50 points de base , non-GAAP 75,0 % ±50 points de base , y compris un impact de ~0,1 % lié à la SBC.

GAAP , non-GAAP , y compris un impact de lié à la SBC. Dépenses d'exploitation (OPEX) : GAAP ~7,7 milliards de dollars , non-GAAP ~7,5 milliards de dollars , y compris 1,9 milliard de dollars de charges liées à la rémunération en actions.

GAAP , non-GAAP , y compris de charges liées à la rémunération en actions. Taux d'imposition pour l'exercice 2027 : GAAP et non-GAAP 17,0 %-19,0 %, à l'exclusion des éléments discrets et des changements importants dans l'environnement fiscal de Nvidia.

Cours de l'action NVDA.US (note technique)

NVDA a récemment testé la moyenne mobile exponentielle à 200 sessions (EMA200), qui a servi de niveau de soutien clé. Depuis lors, l'action a augmenté d'environ 10 %, et la séance de demain pourrait s'ouvrir au-dessus de 200 dollars par action, avec une tentative potentielle d'atteindre de nouveaux sommets proches de 210 dollars.

Source: xStation5

Actuellement, le ratio cours/bénéfice oscille autour de 40, mais le ratio cours/bénéfice attendu sur 12 mois est inférieur à 30, ce qui ne semble pas être une valorisation très exigeante en termes de multiples pour une société « de qualité » telle que Nvidia. Si nous extrapolons la dynamique des trimestres précédents et considérons que le rythme d'expansion des bénéfices de NVDA cette année dépassera les prévisions des analystes, nous pouvons supposer que la société est évaluée à environ 25 fois les bénéfices annuels attendus, ce qui correspond à peu près à la valorisation moyenne du Nasdaq 100, qui est actuellement de 24.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance LP