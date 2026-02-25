Wall Street retient son souffle dans l'attente des résultats de Nvidia

Ouverture de la séance : le calme avant la tempête de l'IA L'attente touche à sa fin. La séance d'aujourd'hui à Wall Street est dominée par l'un des événements les plus marquants du trimestre : la publication des résultats financiers de Nvidia (NVDA.US) immédiatement après la clôture. Nvidia clôture en effet la saison des résultats pour les poids lourds du marché. Il convient de noter que le calendrier fiscal de Nvidia est légèrement décalé par rapport à celui de ses concurrents à Wall Street. Les contrats à terme sur les indices américains laissent présager une ouverture positive : l'US500 est actuellement en hausse de 0,5 %, tandis que le NASDAQ 100 gagne plus de 1 %. Pour l'instant, le marché semble avoir ignoré les risques liés au commerce international et à l'Iran, se concentrant plutôt sur les performances de Nvidia. Il convient de noter que les entreprises les plus étroitement liées au géant, telles que TSMC et ASML, se négocient à des niveaux historiquement élevés. À l'inverse, celles qui utilisent la technologie de Nvidia, comme Microsoft, ont pris un retard significatif. Les investisseurs se demandent si les résultats potentiellement phénoménaux du leader de l'IA suffiront à propulser le marché vers de nouveaux sommets, ou si nous allons assister à une réaction de type « sell the news » (vendre la nouvelle). Nvidia devrait afficher une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 68 %, ce qui représente une accélération par rapport aux deux trimestres précédents. Si la société semble chère sur la base du ratio cours/bénéfice historique, le ratio cours/bénéfice prévisionnel suggère une valorisation plus modérée. Source : Bloomberg Finance LP Le cours de l'action reste en consolidation, mais la valorisation sous-jacente, en particulier le ratio cours/bénéfice prévisionnel, est relativement faible, proche des niveaux de reprise observés au tournant des premier et deuxième trimestres 2025. Selon d'autres indicateurs, Nvidia ne semble pas non plus excessivement chère. Cependant, Nvidia doit dépasser les attentes du marché et éviter tout signe de problème dans l'exécution des commandes ; au contraire, elle doit démontrer des perspectives de croissance solides. Source : Bloomberg Finance LP Le secteur technologique se trouve à un tournant décisif. Alors que les clients de Nvidia annoncent des plans d'investissement massifs, l'indice Nasdaq 100 a récemment affiché une relative faiblesse par rapport à l'ensemble du marché, ce qui renforce l'importance du rapport publié aujourd'hui. Analyse technique : US500 L'indice US500 a récemment surpassé l'indice NASDAQ 100, grâce à une rotation des capitaux vers les valeurs défensives. Néanmoins, les actions technologiques mènent aujourd'hui la charge à Wall Street. Nvidia sort de sa période de consolidation et trade à son plus haut niveau depuis novembre, permettant à l'US500 d'atteindre son plus haut niveau depuis la chute du 12 février. Si Nvidia publie des résultats solides, l'US500 pourrait atteindre 7 000 points, tandis que le NASDAQ 100 pourrait se diriger vers les 26 000 points. Le cours de l'action reste en consolidation, mais la valorisation sous-jacente, en particulier le ratio cours/bénéfice prévisionnel, est relativement faible, proche des niveaux de reprise observés au tournant des premier et deuxième trimestres 2025. Selon d'autres indicateurs, Nvidia ne semble pas non plus excessivement chère. Si Nvidia publie des résultats solides, l'US500 pourrait atteindre 7 000 points, tandis que le NASDAQ 100 pourrait se diriger vers les 26 000 points. ​​​​​​​ Actualités des entreprises : Nvidia (NVDA.US)

Les autres « magnifiques » : sentiment mitigé dans le secteur des grandes technologies. La plupart des « sept magnifiques » sont en hausse : Microsoft (+0,9 %), Amazon (+0,6 %) et Meta (+0,9 %) progressent à l'ouverture. L'exception est Apple (AAPL.US), qui recule de 0,2 %, poursuivant sa relative faiblesse par rapport au secteur technologique, malgré un regain de popularité récent alimenté par des projets ambitieux visant à intégrer un assistant IA dans chaque téléphone.

Hausse générale du marché : Cava, HP et Lowe's. Les investisseurs réagissent également aux résultats et aux prévisions d'autres secteurs. Des hausses sont enregistrées par Cava (chaîne de restaurants), HP et Lowe's, ce qui démontre que les capitaux recherchent des opportunités au-delà du domaine immédiat de l'intelligence artificielle.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."