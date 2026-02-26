La publication des résultats de Nvidia confirme une réalité difficile à ignorer : la demande en intelligence artificielle (IA) reste extrêmement soutenue et continue d’alimenter une croissance spectaculaire. Malgré une base de comparaison déjà très élevée, le groupe parvient encore à afficher des performances dignes d’une entreprise en pleine conquête de parts de marché — et non d’un géant valorisé 4.700 milliards de dollars.

Depuis le lancement de ChatGPT, les ventes liées aux centres de données ont été multipliées par 13, illustrant l’ampleur de la révolution technologique en cours. Mais la question centrale pour les investisseurs n’est plus de savoir si le boom de l’IA est réel. Elle porte désormais sur sa capacité à raviver un optimisme plus large à Wall Street.

📊 Nvidia et l’IA : une croissance toujours explosive

Des résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes

Sur l’exercice écoulé, le chiffre d’affaires de Nvidia a bondi de 65% sur un an, tandis que les ventes de la division Data Center ont progressé de 72% YoY. Ces niveaux de croissance sont habituellement associés à des entreprises émergentes, non à une société déjà dominante dans son secteur.

Le bénéfice par action ressort à 1,62$, contre 1,52$ attendus par le consensus. Ce dépassement confirme la capacité du groupe à monétiser efficacement la demande massive en puces dédiées à l’IA.

Une demande toujours supérieure à l’offre

Les commentaires du PDG Jensen Huang, tout comme le rapport trimestriel, indiquent que la demande en semi-conducteurs IA dépasse toujours les capacités de production disponibles. La société anticipe un chiffre d’affaires supérieur à 79 milliards $ pour le trimestre en cours, contre 68 milliards $ au trimestre précédent.

Cela représente environ 20% de croissance trimestrielle, et ce sans ventes vers la Chine. Autrement dit, Nvidia semble capable de maintenir son rythme sans dépendre du marché chinois, même si une réouverture stratégique constituerait un catalyseur majeur supplémentaire.

📈 Wall Street reste prudente malgré la performance

Une réaction modérée du Nasdaq

Malgré ces chiffres impressionnants, la réaction des marchés est restée mesurée. Le Nasdaq 100, qui avait progressé avant la publication, n’a pas affiché d’enthousiasme débordant après les résultats.

Depuis le début de l’année, l’indice gagne moins de 0,5%, contre 1,3% pour le S&P 500 et un peu plus de 2% pour le Dow Jones. Les marchés américains connaissent un début d’année inhabituellement atone, alors que les places européennes et émergentes surperforment.

Le titre Nvidia a initialement progressé de près de 4% en séance after-hours, avant de clôturer seulement légèrement en hausse.

Des attentes désormais très élevées

Les investisseurs sont désormais habitués aux “beats” trimestriels de Nvidia. Par conséquent, même une performance exceptionnelle ne constitue plus un catalyseur suffisant pour propulser le Nasdaq de plusieurs points de pourcentage.

Il y a quelques trimestres encore, une telle publication aurait probablement déclenché un rallye massif. Aujourd’hui, le marché semble exiger davantage : non seulement des résultats solides, mais aussi une perspective claire de poursuite du cycle haussier.

💰 Valorisation et perspectives du marché de l’IA

Une valorisation jugée raisonnable

Le titre Nvidia s’échange à un peu moins de 30 fois les bénéfices attendus sur 12 mois, contre une moyenne de 24 pour les entreprises du Nasdaq 100. Au regard du rythme de croissance affiché, ce multiple apparaît davantage comme une prime justifiée que comme un signe de surévaluation extrême.

La dynamique actuelle suggère que les entreprises liées aux infrastructures IA n’ont probablement pas dit leur dernier mot. La demande en solutions matérielles devrait rester forte à court et moyen terme.

Des risques sous-jacents à ne pas ignorer

Cependant, supposer que la croissance actuelle puisse se prolonger indéfiniment serait imprudent. Un ralentissement des dépenses d’investissement des hyperscalers, notamment en raison d’un alourdissement de la dette ou de facteurs macroéconomiques imprévus, pourrait freiner la dynamique.

Par ailleurs, si une crise plus large venait à toucher des secteurs sans lien direct avec les fournisseurs d’infrastructures, il serait difficile d’imaginer que le marché haussier des semi-conducteurs reste totalement isolé.

🔍 Un tournant pas encore visible

Des signaux toujours favorables

Pour l’instant, Nvidia a rempli son contrat. La croissance séquentielle anticipée de 20% ne correspond pas au profil d’un marché sur le point de ralentir brutalement.

Ces éléments suggèrent qu’aucun point d’inflexion majeur n’est encore visible à court terme.

Vers une reprise de la tendance haussière ?

Certains investisseurs pourraient avoir adopté une posture excessivement prudente ces dernières semaines. Le repli récent des valeurs logicielles, combiné à une valorisation jugée encore “conservatrice” pour Nvidia au regard de son expansion, pourrait constituer le socle d’une nouvelle phase haussière pour le secteur technologique.

L’IA continue ainsi de s’imposer comme le moteur central des marchés actions, même si l’euphorie initiale semble laisser place à une analyse plus sélective et exigeante.

❓ FAQ

Nvidia dépend-elle encore de la Chine pour sa croissance ?

À court terme, non. Les prévisions de croissance actuelle reposent sur des ventes hors Chine. Toutefois, une réouverture du marché chinois représenterait un levier stratégique important.

Pourquoi le Nasdaq ne réagit-il pas fortement aux résultats de Nvidia ?

Les attentes sont désormais très élevées. Les investisseurs considèrent les performances solides comme la norme, ce qui réduit l’effet de surprise positif.

La valorisation de Nvidia est-elle excessive ?

Avec un PER inférieur à 30x les bénéfices attendus, contre 24x en moyenne pour le Nasdaq 100, la valorisation apparaît élevée mais cohérente avec son rythme de croissance.

Le boom de l’intelligence artificielle peut-il ralentir ?

Oui, notamment si les hyperscalers réduisent leurs investissements ou en cas de choc macroéconomique. Toutefois, aucun signe immédiat de ralentissement n’est visible.

Nvidia peut-elle relancer un bull market technologique ?

Les résultats actuels renforcent la confiance dans le secteur. Une poursuite de la croissance pourrait servir de socle à une nouvelle dynamique haussière.