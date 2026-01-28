L’attention est aujourd’hui sur les commentaires de Powell et la défense de l’ indépendance de la Fed .

Points clés Le S&P 500 a brièvement dépassé 7 000 points , un record historique.

L’ EUR/USD teste le niveau de ~1,20 après des interventions publiques sur le dollar.

WTI teste ~63 $/bbl , important point technique dans un contexte de tensions Moyen-Orient.

Métaux précieux atteignent de nouveaux sommets, avec l’or et l’argent forts.

📊 S&P 500 : record, puis prudence avant la suite Le S&P 500 a marqué un nouveau record historiquement symbolique en dépassant brièvement le seuil des 7 000 points — une première pour l’indice majeur américain. Cependant, cette dynamique haussière a été tempérée immédiatement après la décision de la Réserve fédérale, qui a laissé les taux inchangés mais avec un ton légèrement moins dovish (« modéré ») qu’anticipé par les marchés. Le fait que la Fed ait mis l’accent sur une inflation persistante et une économie robuste, tout en réaffirmant son indépendance, a quelque peu refroidi l’optimisme des investisseurs. La réaction illustre une chose : aujourd’hui le prix des actifs est aussi sensible au ton des banquiers centraux qu’aux décisions elles-mêmes — surtout quand les valorisations sont déjà à des niveaux extrêmes. 🏦 Fed et dollar : nuances importantes La Fed a choisi de maintenir les taux, mais le changement de rhétorique a été perçu comme légèrement plus restrictif que prévu, ce qui explique la mini-correction sur les indices. Powell a surtout voulu réaffirmer l’indépendance de la politique monétaire, indiquant que toute perte de cette indépendance pourrait miner la crédibilité de la banque centrale. Dans ce cadre, des prises de parole publiques (comme celle de Scott Bessent) ont visé à stabiliser le dollar après un affaiblissement récent lié à des commentaires politiques favorables à un dollar plus faible. Ces éléments ont pesé brièvement sur l’EUR/USD, qui a testé autour de 1,20 pendant la conférence de Powell. 🛢️ Pétrole WTI : encore sous tension malgré des fondamentaux plus mous Le pétrole brut continue de grimper sur le front technique : le WTI teste des niveaux autour de ~63 $/bbl, ce qui constitue une zone de résistance importante dans le contexte actuel. Techniquement, ce test montre que les forces haussières (incertitudes géopolitiques, spéculation sur l’offre, etc.) continuent de contrebalancer des fondamentaux structurels qui restent plutôt dépressifs à moyen terme selon les dernières prévisions. Malgré les surcapacités globales attendues par l’EIA et d’autres institutions (surplus de production, stocks élevés), le côté incertain des tensions au Moyen-Orient continue de soutenir le pétrole sur les marchés. 🥇 Métaux précieux : records et refuges Les prix des métaux précieux restent au centre de l’attention des investisseurs en mode “recherche de sécurité”. L’or a grimpé vers de nouveaux sommets, avec une progression de plusieurs pourcents, tandis que l’argent a également atteint des niveaux très élevés, reflétant la forte demande de valeur refuge dans un contexte mixte de marchés financiers et de politiques monétaires incertaines. 🏭 Entreprises et résultats : réactions contrastées Sur le front des résultats d’entreprise : ASML a annoncé des résultats records en Europe, mais son action a reflué après une prise de bénéfices liée aux inquiétudes sur la guidance .

LVMH a publié une croissance organique en baisse, entraînant une chute de l’action après la publication.

Microsoft, Meta et Tesla sont attendus en résultats après la clôture, avec des thèmes clés : croissance du cloud, IA, coûts CAPEX, marges et perspectives pour les segments non-automobiles chez Tesla. 📌 Le pétrole peut-il continuer à monter ?

Techniquement, le WTI teste des zones clés et reste influencé par les incertitudes géopolitiques, malgré des prévisions de surplus structurel. 📌 Quels résultats d’entreprises influenceront le marché ?

Les Microsoft, Meta et Tesla d’aujourd’hui sont des catalyseurs majeurs pour les indices. ❓ FAQ 📌 Pourquoi le S&P 500 n’a-t-il pas tenu ses records ?

Parce que le ton de la Fed a été perçu comme moins accommodant que prévu, incitant à une légère prise de bénéfices. 📌 La Fed a-t-elle changé les taux ?

Non, les taux ont été maintenus, mais la communication a été plus modérée / légèrement hawkish. 📌 L’or et l’argent sont-ils encore soutenus ?

Oui, les métaux précieux restent forts dans un contexte de volatilité et d’incertitude macroéconomique.

